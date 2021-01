Strażacy radzą, jakie środki ostrożności zachować zimą

Najczęstsza przyczyna nieszczęść to nieodpowiedzialne zachowanie ludzi i ich stosunek do bezpieczeństwa

| Fot. pagd.lrv.lt

Mieszkamy w specyficznym klimacie i musimy dbać o ciepło wewnątrz domu. Używamy pieców, różnych urządzeń grzewczych. Ich stan techniczny oraz stan techniczny kominów często bywa przyczyną pożarów. Do tego dochodzi śmiertelnie nieodpowiedzialne zachowanie samych mieszkańców.

Aurimas Gudžiauskas, kierownik wydziału prewencji pożarów Departamentu Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej RL, udzielił czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” podstawowych rad w celu uniknięcia możliwego nieszczęścia, jakim jest pożar.

Reklama

Tego można było uniknąć…

Prawie wszystkie pożary można powiązać z otoczeniem mieszkalnym ludzi i ich trybem życia. W ubiegłym roku 73 osoby zginęły w domach mieszkalnych, 5 w budynkach gospodarczych, 4 w wagonikach budowlanych, 3 w opuszczonych budynkach. Najczęstsza przyczyna nieszczęść to nieodpowiedzialne zachowanie ludzi i ich stosunek do bezpieczeństwa.

Śmiertelnym zagrożeniem jest zwyczaj palenia w łóżku.

„Prawie we wszystkim przypadkach pożarów w pomieszczeniach mieszkalnych nie były zamontowane autonomiczne czujniki dymu i czadu, które w większości wypadków mogły ratować przed nieszczęściem” – mówi Aurimas Gudžiauskas.

Najwięcej ofiar spowodowało nieostrożne palenie tytoniu – 34, niewłaściwe zachowanie się – 17, niesprawne piece i kominy – 13, awarie instalacji elektrycznych i urządzeń albo ich niewłaściwe stosowanie – 10.

Regularne czyszczenie kominów to podstawa

W budynkach, w których są zamontowane piece na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek czy biomasę), przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należało (ale jeszcze można zrobić to i teraz) wykonać przegląd instalacji kominowej i wentylacyjnej. To pomoże w uniknięciu przypadku zatrucia tlenkiem węgla. Regularne czyszczenie komina to podstawa. Właściciele domów często nie pamiętają o regularnym czyszczeniu przewodu kominowego. To sprawia, że sadza osiada w kominie i powoli, ale skutecznie, zatyka go. Gromadząca się sadza hamuje strumień spalin. Wystarczy więc warstwa sadzy o grubości zaledwie kilku milimetrów, by wywołać pożar.

– W nieczyszczonym kominie sadza może się zapalić i wywołać jego zniszczenie, ponieważ w tym wypadku temperatura ognia sięga ponad 1 000 stopni – zaznacza kierownik Aurimas Gudžiauskas i dodaje, że czyszczenie komina i pieca należy przeprowadzać każdorazowo przed sezonem grzewczym i trzy razy podczas jego trwania.

Najlepiej nie robić tego na własną rękę i zlecić to zawodowemu kominiarzowi.

Aurimas Gudžiauskas

| Fot. pagd.lrv.lt

Nie suszyć drzewa obok pieców i kominków

Pożary w domach z kominkami oraz ogrzewanych piecami wywoływane są przede wszystkim z powodu pęknięć i szczelin w kominach, przez które może wydostać się płomień z używanego opału. Nie należy suszyć polan, szczap drzewa czy innych materiałów łatwopalnych na piecach lub w ich pobliżu. Pod żadnym pozorem nie zostawiać otwartych drzwiczek kotłów!

Żeby przypadkowo wypadające z pieca (kominka) iskry nie spowodowały pożaru, należy podłogę przed paleniskiem wyłożyć blachą lub innym materiałem niepalnym. Kiedy pali się w piecu lub włączona jest kuchenka gazowa, nie wolno wychodzić z domu. Nie należy tych czynności pozostawiać pod opieką nieletnich dzieci.

Czad – cichy zabójca

Śmiertelny czad może powstać podczas palenia w piecu czy kominku. Tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny, dlatego należy zachować następujące środki ostrożności. Czad może wydobywać się z niesprawnych piecyków gazowych, które instalowane są w łazienkach, innych urządzeń grzewczych m.in. kominków i kotłów CO, a także kuchenek i piekarników gazowych. Nie ma zapachu, więc nie jesteśmy w stanie go wyczuć i w porę zareagować, aby uniknąć zaczadzenia. Zatruciu czadem sprzyjają: nieprawidłowo funkcjonująca wentylacja grawitacyjna, cofanie się spalin do wnętrza budynku przez niedrożne kanały wentylacyjne, zatykanie kratek wentylacyjnych, zbyt szczelne okna i drzwi, które uniemożliwiają dopływ świeżego powietrza do wnętrza pomieszczeń mieszkalnych.

Objawy zatrucia

Pierwsze objawy zatrucia czadem nie są charakterystyczne. Może pojawić się nieco gorsze samopoczucie oraz ból głowy i jest to sygnał alarmujący. Jeżeli przebywamy sami w mieszkaniu, powinien zaniepokoić nas nagły, uporczywy ból głowy, do którego dołączają zawroty głowy, nudności, wymioty oraz osłabienie i narastająca senność. W przypadku pojawienia się takich objawów, trzeba niezwłocznie opuścić pomieszczenie. Jeżeli nie jest to możliwe z powodu osłabienia, to jedynym ratunkiem jest wezwanie pomocy (numer alarmowy 112), otworzenie okna i pozostawanie w jego bezpośredniej bliskości bądź wyjście na balkon.

Piecyki powinny być sprawne technicznie

Strażacy proszą też o ostrożne posługiwanie się urządzeniami do dogrzewania pomieszczeń. Piecyki gazowe i elektryczne powinny być sprawne technicznie. Trzeba też zwracać uwagę, czy np. nie są postawione zbyt blisko łatwopalnych przedmiotów, jak meble czy zasłony. Na piecykach elektrycznych nie należy suszyć prania. Na grzejnikach czy kaloryferach olejowych jest to możliwe, ale wyłącznie pod opieką dorosłych. Niebezpieczne jest jednoczesne włączenie kilku grzejników elektrycznych naraz, ponieważ może to spowodować przeładowanie sieci elektrycznej, w wyniku czego nastąpi przegrzanie przewodów i zwarcie, które może wywołać pożar. Wychodząc z domu takie elektryczne urządzenia najlepiej jest wyłączyć.

W przypadku wybuchu pożaru należy bezzwłocznie wezwać straż pożarną (tel. ogólnej pomocy 112)

| Fot. pagd.lrv.lt

Czytaj więcej: Vitalij, strażak z Solecznik: „dobry strażak to ten, który się boi”

Czujnik tani i skuteczny

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku lokalnego alarmu przeciwpożarowego jest montaż autonomicznych (na baterie) czujników wykrywających dym i czad. Urządzenia te, obecnie już obowiązkowo montowane, są względnie tanie (ok. 10 euro), a przede wszystkim bardzo skuteczne.

Jak zwalczać powstały pożar

W przypadku wybuchu pożaru należy bezzwłocznie zaalarmować, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie zagrożenia i wezwać straż pożarną. Należy przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych, do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym. W razie konieczności, należy przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Czynności te należy wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki, jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dlatego, prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru, należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji.