Na Litwę dotarł nowy lek dla pacjentów z łagodnym przebiegiem COVID-19

Na Litwę dotarła partia nowego leku Ronapreve (połączenie kasiriwimabu i imdewimabu) dla pacjentów z COVID-19. Preparat opracowany przez firmę farmaceutyczną Roche będzie stosowany u hospitalizowanych pacjentów z łagodną postacią COVID-19, którzy nie potrzebują tlenoterapii.

Na Litwie obowiązują nowe przepisy dotyczące paszportu możliwości

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Europejska Agencja Leków 11 listopada dopuściła do obrotu lek Ronapreve oraz zaleciła jego stosowanie u pacjentów z COVID-19 w wieku od 12 lat i starszych, o masie ciała co najmniej 40 kg, niewymagających tlenoterapii, u których występuje zwiększone ryzyko rozwoju ciężkiej formy koronawirusa. Preparat może być również stosowany w celu zapobiegania COVID-19 u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat i starszych, którzy ważą co najmniej 40 kg.

Litwa zakupiła 60 dawek leku Ronapreve, których wystarczy na leczenie 60 pacjentów. 27 grudnia leki te trafiły do Centrum Pogotowia Ratunkowego, a w najbliższych dniach trafią do placówek medycznych. Planuje się zakup dodatkowych 340 dawek Ronapreve.

Obecnie pacjenci z ciężkimi przypadkami COVID-19 potrzebujący terapii tlenowej są leczeni preparatem Veklury (substancją czynną leku jest remdesiwir). Lek został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków w czerwcu ubiegłego roku. Litwa kupuje leki centralizowanie wraz z innymi krajami Unii Europejskiej. 20 grudnia br. KE zatwierdziła nowe wskazania do stosowania leku Veklury – będzie podawany dorosłym pacjentom, którzy nie wymagają tlenoterapii, ale mają zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

Według danych Departamentu Statystyki we wtorek 28 grudnia na Litwie potwierdzono 1 948 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 17 osób (w wieku od 40 do 99 lat), 11 z nich było niezaszczepionych lub zaszczepionych nie w pełni. Medycy zaznaczają, że w przypadku pacjentów w pełni zaszczepionych, którzy umierają na skutek COVID-19, najczęściej są to osoby w podeszłym wieku z poważnymi chorobami współistniejącymi, u których układ odpornościowy jest słaby. Obecnie na COVID-19 choruje 15 708 mieszkańców Litwy, w izolacji przebywa 38 905.

28 grudnia do szpitali trafiło 111 osób chorych na COVID-19. Zajęte są 1 072 łóżka przeznaczone dla pacjentów z infekcją koronawirusową.

Od początku epidemii na Litwie koronawirusem zaraziło się 515 892 mieszkańców, zmarło 7 350.

We wtorek zaszczepiło się 22 175 mieszkańców, z których 1 815 przyjęło pierwszą dawkę, 2 862 – drugą dawkę, a 17 498 – dawkę wzmacniającą. Na Litwie wykorzystano łącznie 4 083 697 dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Przynajmniej jedną dawką zaszczepiono 1 913 150 mieszkańców. Od 28 grudnia w kraju obowiązują nowe przepisy dotyczące paszportu możliwości.

W przypadku mieszkańców, którzy zostali zaszczepieni zgodnie z pełnym planem szczepień ponad 7 miesięcy temu, paszport możliwości stracił ważność. W związku z tymi zmianami zaleca się zaszczepienie wzmacniającą dawką przeciwko COVID-19. Wzmacniająca dawka szczepionki nie jest wymagana od osób z pozytywnym wynikiem testu PCR, gdy od pozytywnego wyniku testu nie minęło więcej niż 210 dni.



Od 28 grudnia paszport możliwości lub inne dokumenty zastępcze będą również wymagane od dzieci w wieku od 12 i 2 miesięcy.

Opr. J.G.

Na podst. sam.lt., korona.stop.lt