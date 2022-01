Wizyta wicepremiera Piotra Glińskiego w Kownie

Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, przybył na Litwę na zaproszenie Ministra Kultury LR Simonasa Kairysa, aby wziąć udział w inauguracji Kowna jako Europejskiej Stolicy Kultury.

Minister Piotr Gliński wziął udział w inauguracji Kowna jako Europejskiej Stolicy Kultury

| Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Kowno ma wielki powód do dumy – w tym roku miasto nosi tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Uroczysta inauguracja roku odbyła się wieczorem w sobotę, 22 stycznia. Wśród gości miasta był również wicepremier RP Piotr Gliński.

Tematem przewodnim kowieńskich obchodów jest „Mit miasta – od tymczasowości do współczesności”. Autorzy idei odwołują się do transformacji, którą przeszło i przechodzi miasto oraz jego mieszkańcy. Wydarzeniem otwierającym ważny dla Kowna rok stał się spektakl „The Confusion” w reżyserii Chrisa Baldwina, który zaprezentował miasto jako żywy, nieustannie odnawiający się fenomen poprzez poezję, muzykę oraz projekcję wideo.

„Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury to okazja, by zainwestować w kulturę i ludzi kultury, a jednocześnie przyciągnąć publiczność, turystów, którzy jeszcze nie wiedzą, że Kowno jest tak pięknym miastem, z ciekawym dziedzictwem historycznym” – zauważył szef resortu kultury RP. Odnosząc się do obecnych polsko-litewskich relacji stwierdził, że są one bardzo dobre. „Mimo bardzo różnej historii, potrafimy to przezwyciężać i od paru lat relacje, bardzo ważne dla współczesności, są bardzo dobre. Doceniajmy to” – powiedział.

Jednym z ważnych wydarzeń w ramach inauguracji roku było otwarcie pierwszej w Europie Wschodniej wystawy południowoafrykańskiego artysty Williama Kentridge’a pt. „That Which We Do Not Remember” (tłum. „To, czego nie pamiętamy”). Autor wystawy William Kentridge jest grafikiem, rysownikiem i twórcą animacji, który urodził się w RPA, ale ma litewskie korzenie. Na prezentowanej w Kownie wystawie odnosi się do wybiórczej pamięci ludzkości, zauważa, że sami wybieramy to, co chcemy zapamiętać, a co usunąć z naszych wspomnień. „Odrzucenie faktów, historii i wspomnień jako środka samozachowawczego lub narzędzia propagandy jest tak samo powszechną cechą ludzi w Johannesburgu i Rzymie, jak w Kownie” – podkreśla sam artysta. Na obejrzenie wystawy mamy jeszcze sporo czasu – potrwa do 30 listopada.

Wizyta w Kownie była także okazją do zacieśnienia współpracy w dziedzinie kultury i dziedzictwa w ramach Trójkąta Lubelskiego podczas spotkania, w którym uczestniczyli Simonas Kairys, Piotr Gliński, oraz minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Oleksandr Tkaczenko.

„Chcemy rozwijać te działania, które łączą nasze kraje i które wzmacniają naszą współpracę. Kultura, dziedzictwo, wspólna historia to te wartości, które nas dzisiaj częściej łączą niż dzielą i należy wykorzystać ten dobry czas, aby czerpiąc z przeszłości, dbać o teraźniejszość i budować przyszłość” – powiedział po spotkaniu minister Gliński.

Spotkanie ma przynieść konkretne rezultaty. Jak zapowiedziano, pierwszą wspólną inicjatywą państw Trójkąta Lubelskiego w dziedzinie kultury i dziedzictwa będzie program wizyt studyjnych i spotkań młodzieży z trzech krajów.

Wizyta ministra Glińskiego zbiegła się w czasie z kolejną rocznicą wybuchu powstania styczniowego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wraz z Wiceministrem Kultury Litwy Albinasem Vilčinskasem uczcili pamięć powstańców składając wspólnie kwiaty pod pomnikiem ks. Antoniego Mackiewicza (Antanasa Mackevičiusa) – jednego z przywódców powstania na Żmudzi, który zorganizował w Podbrzeziu w powiecie poniewieskim pierwszy oddział powstańczy na Litwie – Pułk Podbrzeski.

