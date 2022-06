29 maja w Niemenczynie po kilkuletniej przerwie odbył się długo wyczekiwany, tradycyjny Festyn Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” – największe przedsięwzięcie kulturalne Polaków na Litwie, organizowane przez Związek Polaków na Litwie i Samorząd Rejonu Wileńskiego.

| Fot. Marzena Paczkowska, L24.lt

W widowiskowym i niezwykle barwnym wydarzeniu udział wzięło 76 zespołów z Litwy i spoza jej granic, w sumie ponad 1600 zespolaków. Z kolei z występów ogromną radość miało kilka tysięcy widzów. Była to już 22. odsłona słynnego festynu, odbywającego się co kilka lat w niemeńczyńskim amfiteatrze.

Uroczyste otwarcie festiwalu poprzedziła tradycyjnie msza św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie, odprawiona w intencji wszystkich polskich zespołów działających na Litwie – za ich kierownictwo oraz członków.

Wszystkich zebranych przywitała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść: – Bardzo cieszę się, że „Kwiaty Polskie” znowu kwitną u nas w Niemenczynie. To największa polska impreza, która jest organizowana na Litwie i dzisiaj nie mogę nie wspomnieć śp. Gabriela Jana Mincewicza, posła na Sejm, wicemera – to właśnie on jest założycielem i organizatorem festynu „Kwiaty Polskie”. Niech Pan Bóg wynagrodzi mu za to dzieło. Cieszymy się niezmiernie, że w tym roku wciąż kwitną „Kwiaty Polskie” i mamy nadzieję, że nigdy nie zwiędną.

Mer podziękowała wszystkim uczestnikom festiwalu, a w szczególności kierownictwu różnych organizacji i zespołów. – To właśnie dzięki nim jesteśmy dzisiaj tutaj – mówiła.

Widzowie mogli podziwiać występy zarówno łączonych chórów i zespołów tanecznych, jak i popisy solowe zespołów

| Fot. Marzena Paczkowska, L24.lt Gospodarzami festiwalu był Waldemar Tomaszewski, prezes Związku Polaków na Litwie, poseł do PE, oraz Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego

| Fot. Marzena Paczkowska, L24.lt

Waldemar Tomaszewski, prezes ZPL i AWPL, także przybliżył sylwetkę inicjatora i wieloletniego organizatora festynu, kierownika zespołu „Wileńszczyzna”, śp. Gabriela Jana Mincewicza: – Przed 33 laty, 13 maja, odbył się pierwszy festyn kultury polskiej „Kwiaty Polskie”. Był to wtedy ogromny sukces, zjechali się artyści z całej Litwy. Nie inaczej jest i dzisiaj, już po śmierci Jana Mincewicza, gdyż jego dorobek zobowiązuje, żeby te festyny pielęgnować i kontynuować.

Na niemenczyńskiej scenie wystąpiło ogółem 76 zespołów pieśni i tańca z Litwy i spoza jej granic. Swoją twórczość zaprezentowały znane i lubiane zespoły z Wilna i Wileńszczyzny oraz dalszych zakątków Litwy, m.in. z Wisagini i Kiejdan. Gośćmi z zagranicy był Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie” z Grajewa w Polsce oraz Zespół Tańca Ludowego „Kukułeczka” z Dyneburga na Łotwie.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa twórców ludowych, kiermasz jadła i rzemiosła artystycznego.

