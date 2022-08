Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o przyjaźni

Kontynuujemy podróż po świecie Pucułki! Dzieci Wileńszczyzny (i nie tylko) teraz mogą pobrać interesującego je Pocopotka! Jedyny w swoim rodzaju przewodnik po tajemnicach świata odkrywa przed nami coraz to nowe tematy. Mamy za sobą dwie pocopotkowe akcje — co nie znaczy, że nasza wędrówka z Pocopotkiem dobiega końca! Zapraszamy do lektury.

Pucułka zauważa: „Lato to czas do nawiązywania nowych kontaktów, zawierania znajomości, zaprzyjaźniania i kolegowania się” oraz nawołuje do odpowiedzi na pytania „Czy jesteście koleżeńscy?”. Zachęcamy.

W tym Pocopotku znajdziecie interesujące informacje odnośnie siły uścisku psich zębów oraz „grzybach” na basenie.

Pocopotek do pobrania w załączniku: