Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin mówiła m.in. o statusie, jaki wypracowała sobie na Litwie polska mniejszość, mówiła o roli samorządów na Wileńszczyźnie w utrzymaniu polskiej tożsamości i znaczeniu, jakie ma jej przekazanie dla kolejnych pokoleń.

– Jesteśmy Polakami z Litwy i cieszymy się, że mamy dwie ojczyzny. (…) Mamy obowiązek troszczyć się o swoją kulturę, tradycje – o tożsamość. Chcemy, by ta troska nie zniknęła z nami, tylko pragniemy ją przekazać młodszym pokoleniom – podkreśliła mer Maria Rekść podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

– Zależy nam na tym, by nie tylko nasze dzieci i młodzież wyjeżdżały do Polski, ale również, by Polska przyjeżdżała do nas. By młodzież poczuła i zobaczyła, że tu są Polacy, że tu są ich bracia i siostry, że w żyłach naszych płynie ta sama krew. By młodzież w Polsce wiedziała, że naród tam został, na swojej ziemi, na dobre i na złe – oświadczyła mer Maria Rekść.

Maria Rekść dziękowała na forum Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, w tym wspomniała byłego prezesa Andrzeja Stelmachowskiego – trzecią osobę w historii Samorządu Rejonu Wileńskiego, która otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. – Jesteśmy wdzięczni Macierzy. Osobiście bardzo cenię „Wspólnotę Polską”, która zawsze pomagała naszej oświacie i placówkom oświatowym – powiedziała mer.

Mer Maria Rekść mówiła też o roli i funkcjach, jakie pełnią samorządy w sferze oświaty mniejszości narodowych, m.in. rejon wileński i solecznicki. – Nie tylko dbamy o każdego swego mieszkańca i świadczymy cały wachlarz usług, ale naszym dodatkowym obowiązkiem jest również troska o swoją tożsamość narodową i przekazanie jej następnym pokoleniom – oświadczyła mer.

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej.