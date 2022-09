TVP Wilno 3 lata razem

Tematem przewodnim uroczystości były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza z racji na przypadającą w tym roku 200. rocznicę wydania w Wilnie pierwszego tomu jego poezji.

Czytaj więcej: Koncert TVP „Ballady i romanse” w Wilnie [GALERIA]

Trzy lata minęły twórczo

— Cieszymy się bardzo, że te trzy lata minęły twórczo. Udało się rozbudować naszą telewizję. Mamy dużo własnych programów, przede wszystkim rzesze telewidzów. Widzimy, że już jesteśmy marką rozpoznawalną, ludzie lubią TVP Wilno. Można to wyczuć, gdy czyta się listy, wsłuchuje w opinie naszych widzów a także wynika to z bezpośrednich kontaktów z nimi. To jest ogromne osiągnięcie, bo zbudować telewizję w ciągu 5 lat nie jest łatwo — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Edyta Maksymowicz, kierownik redakcji zamiejscowej TVP Wilno.

Kanał skierowany do Polaków mieszkających na Litwie

TVP Wilno jest to kanał Telewizji Polskiej skierowany do Polaków mieszkających na Litwie, którego nadawanie uruchomiono 17 września 2019 r. Początkowo był uzupełniany ramówką TVP Polonia, docelowo stał się samodzielną stacją.

Od 2020 r. nadaje na terenie całej Litwy

TVP Wilno od września 2020 r. nadaje także na terenie całej Litwy za pośrednictwem wybranych sieci kablowych. 10 września 2021 r. kanał zaczął nadawać w HD w multipleksie regionalnym naziemnej telewizji cyfrowej na Litwie.

Większość materiałów dostępna jest na żywo na stronie wilno.tvp.pl, platformie HbbTV, serwisie TVP Stream i w aplikacji TVP VOD.

Plany na przyszłość

— Dalej rozwijać się, dalej przyciągać widzów, sprostać ich oczekiwaniom, wymaganiom. Być rozpoznawalną marką, jedną z najlepszych na Litwie. Poszerzać swoje wpływy, bo chcemy też docierać na Białoruś i na Łotwę, tam pozyskiwać nie tylko widzów, ale też i własnych korespondentów. Do naszej telewizji podchodzimy przede wszystkim myśląc o naszych widzach, bardzo ambitnie i z ogromną troską — zaznacza Edyta Maksymowicz.

Bez widzów nie byłoby TVP Wilno

Podczas imprezy urodzinowej do wiernych widzów zwrócił się Mirosław Ciunowicz, dyrektor TVP Wilno dziękując im za wierność i podkreślił, że działalność telewizji jest możliwa m. in. dzięki wsparciu widzów.

„Dziękujemy, że już 3 lata wpuszczacie nas do swego domu, do miejsc pracy, wypoczynku, zabawy i nauki. To umożliwia nam produkcję telewizyjną; możemy dzielić się naszym polskim życiem tutaj, na Wileńszczyźnie” — powiedział Ciunowicz.

Czytaj więcej: 2. urodziny TVP Wilno w Domu Kultury Polskiej [GALERIA]

Mnóstwo konkursów

Młodsi i starsi mogli sprawdzić swoje siły w przeciąganiu liny i wyścigach w workach. Najmłodsi brali udział w konkursie na najładniejszy plakat urodzinowy TVP Wilno, a starsi uczestniczyli w konkursach z wiedzy o Telewizji Polskiej oraz TVP Wilno, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody.

Słodkie niespodzianki

Na wszystkich gości czekały też słodkie niespodzianki, m. in. tort urodzinowy, którym częstowali prowadzący z programu Unia kulinarna: Greta Bartosewicz i Łukasz Palkowski.

Muzyczne interpretacje wierszy

Podczas pikniku można się było bliżej zapoznać z twórczością polskiego wieszcza narodowego i epoką, w której żył i tworzył. Kulminacją urodzinowego święta był koncert, podczas którego młodzi artyści z Wileńszczyzny wykonali muzyczne interpretacje wierszy z tomu „Ballady i romanse” — „Świtezianka”, „Pierwiosnek”, „Powrót taty”, „Świteź”, „Romantyczność”, „Kurhanek Maryli” — skomponowane i zaaranżowane przez znanego na Litwie skrzypka, koncertmistrza Litewskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej, kompozytora Zbigniewa Lewickiego. Wystąpili Michał Łotysz, Barbara Mieszkuniec, Waldemar Radziewicz, Aleksandra Jačionytė, Kamilė Jakūbėnaitė, Hubert Niewierowicz i Waldemar Dudojć. Wykonawcom towarzyszyła orkiestra pod batutą maestro.

Emisję koncertu urodzinowego będzie można obejrzeć na antenie TVP Wilno 25 września o godz. 19:00 czasu lokalnego!