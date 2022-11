Czy podczas podróży zachowujemy się (nie)odpowiedzialnie?

Rasa Liausėdienė, doradca Wydziału Zarządzania Chorobami Zakaźnymi Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC), opowiada o zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi, niezbędnych środkach zapobiegawczych i zwyczajach podróżniczych Litwinów.

Nie ma już surowych wymagań, ale pandemia trwa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię 11 marca 2020 r. Pierwsze zakażenie COVID-19 na Litwie odnotowano 28 lutego 2020 r., kwarantanna na Litwie została ogłoszona 15 marca 2020 r., pierwsze szczepionki przeciwko chorobie COVID-19 dotarły na Litwę 27 grudnia 2020 r. Podczas pandemii COVID-19 nauczyliśmy się „żyć z wirusem”. Niemniej jednak koronawirus nigdzie nie zniknął. WHO nie ogłosiła końca pandemii, dlatego według R. Liausėdienė ryzyko zarażenia się koronawirusem nadal pozostaje ze względu na obecnie dominujące warianty wirusa.

Specjalista rozpoczyna rozmowę od przypomnienia: „1 maja tego roku odwołano stan wyjątkowy z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się infekcji przez pandemię koronawirusa. Oznacza to, że podróżni przyjeżdżający na Litwę z dowolnego kraju na świecie nie podlegają żadnym wymogom związanym z koronawirusem”.

„Przed wyjazdem obowiązkowe jest zapoznanie się z sytuacją COVID-19 i wymaganiami, które obowiązują w kraju, do którego zamierzasz podróżować. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) (https://keliauk.urm.lt/). Dla osób podróżujących do krajów Unii Europejskiej (UE) utworzono specjalną platformę o nazwie »Re-Open EU«, na której prezentowane są informacje na temat podróży i środków opieki zdrowotnej podczas pandemii w UE i krajach Schengen, które są stale aktualizowane w 24 językach. Platforma pomaga korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się oraz zachować bezpieczeństwo i zdrowie” — mówi specjalistka NVSC.

Ważne przygotowanie

Nowoczesne technologie dają możliwość wyjazdu do dowolnego kraju na świecie. Jednocześnie istnieje ryzyko zarażenia się egzotycznymi chorobami. Według danych NVSC w ciągu ostatniej dekady na Litwie odnotowano 58 importowanych przypadków malarii, 31 przypadków węgorczycy, 31 przypadków gorączki denga, 3 przypadki niedokrwienia skóry i 1 przypadek duru brzusznego. Doradczyni Zakładu Zarządzania Chorobami Zakaźnymi zachęca do dociekania, które choroby zakaźne mogą wystąpić w naszym końcowym punkcie podróży oraz do zapoznania się z objawami tych chorób i środkami zapobiegawczymi, a najlepiej do wizyty u lekarza rodzinnego lub lekarza infekologa. To, według specjalistki, powinno być wykonane 4-6 tygodni przed wyjazdem.

R. Liausėdienė mówi: „Podróżni mogą się zabezpieczyć przed niektórymi chorobami zakaźnymi poprzez stosowanie szczepionek lub odpowiednich leków. Z tego powodu ważne jest, aby w odpowiednim czasie skonsultować się ze specjalistą, który oceni ogólny stan organizmu osoby i zgodnie z rodzajem, czasem trwania, celem podróży, biorąc pod uwagę ryzyko chorób zakaźnych, wyda konkretne zalecenia i dostarczy innych cennych informacji na temat zapobiegania chorobom zakaźnym”.

Corocznie aktualizowaną listę zalecanych i obowiązkowych szczepień i środków zapobiegawczych można znaleźć na stronie internetowej NVSC (https://nvsc.lrv.lt/skiepai-keliautojams).

Warto skonsultować się z lekarzem

„Najczęstsze szczepienia zalecane dla podróżnych to szczepienia przeciwko zapaleniu wątroby, durowi brzusznemu, żółtej febrze i zakażeniu meningokokami. Tym, którzy udają się do krajów Ameryki Południowej i Afryki, gdzie istnieje ryzyko zarażenia się żółtą febrą, zwykle zaleca się zaszczepienie się przeciwko tej chorobie. Dla osób podróżujących do miejsca, w którym nie będzie warunków do utrzymania standardów higieny, warto zaszczepić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i durowi brzusznemu. Jeśli dana osoba wie, że za granicą będzie musiała wejść w kontakt ze zwierzętami, zaleca się również zaszczepienie się przeciwko wściekliźnie” — mówi specjalistka.

„Porady specjalistów dotyczące szczepionek są uzasadnione informacjami na temat kraju, do którego odbywa się podróż, czasie trwania podróży, celu, warunkach pobytu w tym miejscu i stanie zdrowia osoby podróżującej, a także wcześniejszych szczepień ochronnych” — dodaje.

Czas potrzebny na powstanie odporności zależy od tego, przeciwko jakiej chorobie zakaźnej jest się szczepionym, ile dawek jest potrzebnych i czy dana osoba została wcześniej zaszczepiona przeciwko tej chorobie.

R. Liausėdienė mówi, że „nie ma ogólnego planu szczepień, więc każdemu osobiście zaleca się konsultację lekarską, podczas której osoba dowiaduje się, jakich szczepionek potrzebuje”.

Specjalistka podkreśla, że międzynarodowy certyfikat szczepień i środków zapobiegawczych, potwierdzający otrzymane szczepionki, wchodzi w życie dopiero 10 dni po szczepieniu. Paszport szczepień wydany w placówkach opieki zdrowotnej jest obowiązkowy dla tych, którzy podróżują do endemicznego obszaru jakiejś infekcji. Dlatego dla tych, którzy przygotowują się do podróży, należy wziąć to pod uwagę, w przeciwnym razie mogą nie zostać wpuszczeni do kraju.

Aby podróż była udana i nie powodowała dodatkowego stresu, ważne jest, aby zadbać o profilaktykę zdrowotną przed nią

| Fot. mediakatalogas.lt

O czym warto pamiętać podczas podróży?

R. Liausėdienė, doradczyni Wydziału Zarządzania Chorobami Zakaźnymi NVSC, mówi nam, że główne środki zapewnienia własnego bezpieczeństwa podczas wizyty w obcym kraju są takie same jak podczas pandemii koronawirusa. „Zachowaj czujność podczas podróży, myj ręce tak często, jak to możliwe, miej wilgotne chusteczki, środek do dezynfekcji rąk, unikaj kontaktu z chorymi i chorymi zwierzętami, zachowaj dystans między ludźmi, noś maski medyczne lub respiratory w razie potrzeby”.

„Jedz tylko żywność poddaną termicznej obróbce, w miejscach, w których zapewniona jest higiena. Unikaj obrażeń, w przypadku obrażeń wytrzyj i przepłucz ranę roztworem dezynfekującym, nałóż bandaż przepuszczający powietrze, a w przypadku ukąszenia zwierzęcia natychmiast zaszczep przeciwko wściekliźnie. Sprawdź, czy masz ważną szczepionkę przeciw tężcowi, ponieważ każdy uraz podczas podróży może być przyczyną tej choroby. Jeśli zostałeś zaszczepiony przeciwko tężcowi ponad dziesięć lat temu, konieczne jest powtórzenie szczepionki” — mówi specjalistka o środkach bezpieczeństwa za granicą.

R. Liausėdienė cieszy się, że według danych NVSC, biorąc pod uwagę odnotowane wwożone infekcje egzotyczne na Litwie, liczbę osób konsultowanych w sprawie szczepień przed podróżą, można założyć, że każdego roku, przed wyjazdem do innych krajów, mieszkańcy Litwy są coraz bardziej zainteresowani działaniami profilaktycznymi.

