Dobudówka dla polskiego gimnazjum w Bezdanach: nowa, lepsza jakość

Prace budowlane nad dobudówką ruszyły już latem. Projekt ma być ukończony wstępnie za 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia prac o 12 miesięcy. Koszty prac opiewają na prawie 2 mln euro, z czego większość środków pochodzić będzie z Samorządu Rejonu Wileńskiego, resztę zainwestuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Sala sportowa z aulą za 3 lata

— Czekaliśmy na tę dobudówkę. Będzie się w niej mieścić sala sportowa, której nie mamy. Znajdzie się tu też zintegrowana aula ze sceną, a także pomieszczenia, przeznaczone np. do przechowywania sprzętu sportowego i strojów. Nowa sala z pewnością pomoże zapewnić lepszą jakość nauczania wychowania fizycznego czy organizowania szkolnych imprez — podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Wiesława Wojnicz, dyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach.

Sala będzie miała powierzchnię przeszło 300 mkw. z możliwością wykorzystania jej do wszystkich dyscyplin wychowania fizycznego. Obok sali znajdzie się też pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego, przebieralnia, prysznice, sanitariaty.

— Sala będzie służyła uczniom, ale nie tylko. Spodziewamy się, że będzie wykorzystywana również wieczorem po zajęciach, ponieważ taka sala jest potrzebna również społeczności miasteczka. Cieszymy się, że prace już ruszyły i bardzo czekamy na tę salę — nie ukrywa radości dyrektor.

Budowa dobudówki ruszyła w czerwcu. Obecnie można już zobaczyć pierwsze efekty prac: założone zostały fundamenty, są wznoszone ściany drugiego piętra.

— Umowa na wykonanie prac została podpisana na 3 lata, mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem — spodziewa się dyrektor.

Bogata oferta zajęć

Obecnie naukę pobiera tu 144 uczniów. Wszystkie klasy są skompletowane. Przy szkole działa Filia Wychowania Wczesnoszkolnego. Poza nauczaniem szkolnych przedmiotów gimnazjum oferuje uczniom bogatą ofertę różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

— W szkole od kilku lat działa chór „Nuta”, który jest naszym reprezentacyjnym zespołem. Mamy też koło dramatyczne „Skrzat”, są zajęcia z języka angielskiego dla uczniów, poczynając od zerówki. Dzieci mogą też wybrać studio taneczne, jak również różne kółka sportowe — wymienia dyrektor.

Emil Paknys będzie reprezentował swoją szkołę na krajowym etapie Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2022”

Pomoc z Polski

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach współpracuje ze szkołami z Polski. Dzięki temu młodzież może uczestniczyć w wyjazdach i spotkaniach ze swymi rówieśnikami z Macierzy.

— Nasi nauczyciele chętnie piszą projekty do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” lub Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dzięki którym mogą realizować różne inicjatywy. Co roku wykonujemy kilka takich projektów. Dla przykładu, w listopadzie przypada 25. rocznica nadania imienia Juliusza Słowackiego naszemu gimnazjum. Z tej okazji w ramach projektu odbyła się wycieczka do Wilna śladami Juliusza Słowackiego oraz imprezy szkolne. Otrzymaliśmy też finansowanie na projekt „Rok Romantyzmu Polskiego”, w ramach którego planowana jest wycieczka do Wilna i wieczorek poświęcony Adamowi Mickiewiczowi. Nauczyciele chętnie organizują takie wyjazdy edukacyjne, co rozwija i integruje dzieci i młodzież. Myślę, że jest to takim plusem naszego gimnazjum — zapewnia Wiesława Wojnicz.

Choć w szkołach na Litwie powszechnie brakuje nauczycieli, dyrektorka się cieszy, że ten problem nie dotyczy Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Uczą tu wykwalifikowani specjaliści wszystkich przedmiotów.

— Cieszę się i jestem dumna, że zespół nauczycieli jest zgrany, aktywny, wykazuje się inicjatywą — podkreśla.

Historia szkolnictwa w Bezdanach

Pierwsza szkoła w Bezdanach powstała w okresie zaboru rosyjskiego 1 października 1904 r. Była to szkoła początkowa, mieszcząca się w domu prywatnym.

Po wojnie wykładano tu język polski, matematykę, przyrodę, historię, religię.

Nowy budynek szkolny w Bezdanach wybudowany został w ramach projektu rządowego „100 szkół Marszałka Józefa Piłsudkiego”. Na posiedzeniu w dniu 11 maja 1936 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę: „Rada Ministrów, mając na uwadze potrzebę rozwoju tej ziemi, która była zawsze najbliższa Sercu Józefa Piłsudskiego, postanawia, udzielając ludności Ziemi Wileńskiej pomocy, zrealizować budowę w ciągu roku 1936/1937 stu nowych szkół powszechnych imienia Pierwszego Marszałka Polski. Niezbędne środki pomocy w budulcu i w kwotach pieniężnych zostaną postawione do dyspozycji w ciągu najbliższego miesiąca”.

Uroczystość poświęcenia szkoły w Bezdanach odbyła się już niebawem — w lipcu 1937 r. Na uroczystości byli obecni prezydent Rzeczypospolitej Polski Ignacy Mościcki z małżonką oraz wdowa po Piłsudskim.

Po wojnie rozpoczęła się wielka migracja ludności. Około pięćdziesięciu rodzin wyjechało do Polski. Przybywali do Bezdan ludzie z okolicznych wsi, a także z Rosji i Białorusi. Zmniejszyła się liczba miejscowych Polaków.

Po wojnie szkoła znajdowała się w budynku drewnianym. W tym czasie powstały klasy rosyjskie. Z polskimi klasami początkowymi pracowała nauczycielka Irena Wasilewska. Kierowniczką początkowej szkoły była Anastasija Sincowa. W roku 1949 szkołę początkową zreorganizowano w szkołę siedmioletnią, która istniała do 1962 r., a następnie — ośmioletnią. Do drewnianego budynku w 1961 r. dobudowano trzy klasy, kuchnię, potem internat dla dzieci na 20 miejsc. Szkoła litewska (klasy początkowe) powstała znacznie później — w 1957 r. W roku 1968 zbudowano murowany gmach szkoły.

W budynku z 1937 r. mieści się dziś litewska Szkoła Podstawowa „Saulėtekio”

19 listopada 1997 r. na mocy uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego szkole nadano imię Juliusza Słowackiego. W 1998 r. szkoła otrzymała status szkoły średniej, w 2015 r. status gimnazjum. W 2020 r. do gimnazjum zostało dołączone przedszkole. Od 2019 r. w gimnazjum działa grupa przygotowawcza. W czerwcu 2022 r. rozpoczęto wznoszenie dobudówki, w której znajdzie się sala sportowa. (Na podst. opracowania „Szkoły polskie w Republice Litewskiej” pod. red. Jana Sienkiewicza, Wilno 2009)