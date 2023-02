„Bardziej problematyczne są drogi. Jeśli most jest, to mocno porządkują. (…) Był jeden zruszony most, to go sporządkowali, dopatrują” — zaznaczyła radna zapytana o mosty w rejonie solecznickim.

„Myślę, że jeśli coś będzie zagrażało państwu, wojskowi powiedzą w czas, ludzie też będą wiedzieli w czas” — opowiedziała o zaufaniu do struktur państwowych radna.

„Czuję się bezpiecznie, myślę, że żyjemy w normalnych warunkach. Państwo zrobiło wszystko, aby było spokojnie” — dodała.

„Ukrainę odbudować i przyjadę!”

„Czyli jak będziemy robić wyjazdową edycję Przeglądu z ukraińskiego Krymu, to pani dołączy?” — prowokacyjnie zapytał prowadzący Rajmund.

„Tak! Bardzo chciałabym i Ukrainę odwiedzić. Dziewczynom (uchodźczyniom wojennym — przyp.red.) też mówię »musicie wrócić do Ukrainy, odbudować, rozminować i ja przyjadę!«” — żartobliwie odpowiedziała radna.