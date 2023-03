Główny ekonomista Swedbanku Nerijus Mačiulis w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że Litwa od sześciu lat stale awansuje w rankingu. Tymczasem psycholog Edvardas Šidlauskas w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że dla niego jest zagadką, dlaczego Litwa zajmuje 20. miejsce na liście najszczęśliwszych krajów świata.

Czytaj więcej: Ewelina Saszenko: Bycie mamą to wielkie szczęście

Postęp obserwowany jest już kilka lat z rzędu

— Postęp w tej dziedzinie obserwowany jest już kilka lat z rzędu. 10 lat temu Litwa nie należała nawet do 50. najszczęśliwszych krajów. Ale w ciągu kolejnych 10 lat wspinała się coraz wyżej. Po 5 latach wyprzedziliśmy Łotwę i Estonię, teraz wyprzedzamy wszystkich naszych sąsiadów i nawet niektóre państwa Zachodu — mówi Nerijus Mačiulis.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Według Światowego Raportu Szczęścia (World Happiness Report) Litwa zajmuje 20. miejsce i wyprzedza Polskę (39. miejsce), Estonię (31. miejsce) i Łotwę (41. miejsce).

Dane zostały zebrane w latach 2020–2022

Od 2012 r. indeks publikowany przez Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych ocenia ponad 150 krajów na podstawie tego, jak szczęśliwi czują się ich mieszkańcy. Dane do tegorocznego Światowego Raportu Szczęścia zostały zebrane w latach 2020–2022.

Mieszkańcy Litwy lubią narzekać

— Codziennie słyszymy i czytamy, jak jest źle, jak ciężko żyć, mimo to znaleźliśmy się wśród 20 najszczęśliwszych państw. Wynika z tego, że częste narzekanie mieszkańców Litwy na to, jak złe jest życie, wcale nie odzwierciedla tego, jak naprawdę czują się ludzie. Do tego, że ludzie czują się szczęśliwsi, na pewno przyczynił się wzrost wynagrodzenia, który w ciągu ostatnich 5 lat był jednym z największych w Unii Europejskiej. Litwa zapobiegła wielkiemu spowolnieniu gospodarczemu w czasie pandemii i po wybuchu wojny na Ukrainie — powiedział ekonomista.

Szczęście powodują nie tylko dobra finansowe

Jak mówi, to, że ludzie czują się szczęśliwsi, powodują nie tylko dobra finansowe. Wielu upewniło się w tym, że nasz naród nie jest obojętny na ludzkie cierpienia, że chętnie pomaga i uczestniczy w akcjach charytatywnych.

Czytaj więcej: Prof. Bogusław Grużewski: „Szczęście zależy od włożonego wysiłku” (1-2)

Dla psychologa takie dane to zagadka

Tymczasem psycholog Edvardas Šidlauskas nie może zrozumieć, skąd takie dane.

— Dla mnie to prawdziwa zagadka. Trzeba pytać samych twórców raportu, skąd takie dane. Może jakaś ich filia znajduje się na Litwie? — pyta retorycznie psycholog.

Sześć kluczowych faktorów

Dla ocenienia poziomu szczęścia ludzi w różnych krajach eksperci brali pod uwagę sześć kluczowych czynników. Są to: dochód, zdrowie, posiadanie kogoś, na kogo można liczyć, poczucie wolności w podejmowaniu kluczowych decyzji życiowych, hojność, poziom korupcji w kraju.

Szczęście cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Twórcy raportu zwracają uwagę na to, że szczęście to temat, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem i że organizacje takie jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czy choćby Unia Europejska „wzywają rządy państw członkowskich do postawienia ludzi i ich dobrobytu w centrum projektowania polityki”.

Finlandia pozostaje na pierwszym miejscu

„Finlandia pozostaje na pierwszym miejscu szósty rok z rzędu. Litwa jest jedynym nowym krajem w pierwszej dwudziestce, awansując o ponad 30 pozycji od 2017 r.” — czytamy.

Indeks pokazuje, że dobrze radzą sobie również inne kraje Północy: po Finlandii kolejne miejsca na liście zajmują Dania i Islandia.

W pierwszej dziesiątce znalazły się: Izrael, Holandia, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria, Luksemburg i Nowa Zelandia.

Najmniej szczęśliwi ludzie mieszkają w Afganistanie.