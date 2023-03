Jerry Meijer: Gorący temat, wybory. Rejon wileński, gdzie Robert Duchniewicz z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej wygrał fotel mera rejonu wileńskiego. Niewielką większością, ale wygrał. Były głosy o nieprawidłowościach, ale też było wielu obserwatorów…

Beata Pietkiewicz: Uważam jednak, mimo wielu obaw, że to dobry znak w rejonie wileńskim, że wybrano Polaka z innej partii, Polaka który niczym nie różnił się od kandydata AWPL. Obaj byli kompetentni, obaj mają doświadczenie, co prawda pan Robert ma większe doświadczenie w radzie. Obaj wypadli dobrze w kampanii wyborczej. Wszelkie zarzuty, moim zdaniem są bezpodstawne — o to, że polskość będzie niszczona, że będzie robił niezgodnie z wolą mniejszości polskiej. Nie patrzmy na to w ten sposób.

Patrzmy na to w ten sposób, że zyskaliśmy jako społeczność polska na Litwie, trochę inny głos i głos bardzo ważny, który wiele może zmienić dla naszych dzieci i całej społeczności polskiej. Przyznajmy, już nie identyfikujemy się z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie jak to było jeszcze 10 lat temu. Takie są realia.

Jerry Meijer: Chodzi o to, że nie wszystko w rękach jednej partii?

Beata Pietkiewicz: Oczywiście, skoro są wartości chrześcijańskie, to wśród nich mamy prawdę, sprawiedliwość, ale też wolność. I ta wolność też dotyczy wolności wyboru. I nawet ta mała różnica głosów mówi o tej wolności, bo ludzie przyszli na wybory, oddali głos i oczekują zmian. Bo one są naprawdę potrzebne.

Daniel Ilkiewicz: Zauważę, że gdy chodzi o rejon, skoro jestem również wybrany do rejonu wileńskiego z ramienia koalicji centroprawicy, to znaczy że wyborcy chcą widzieć Polaków z różnych ramion. Powtórzę jeszcze raz: Polak nie jest czymś substancjonalnym czy monolitycznym. Polak może być liberalny i konserwatywny. Polak może mieć wartości chrześcijańskie i każde inne. To zauważamy na rezultacie. To wskazuje na zmiany.

(…)

Witold Janczys: Zwycięstwo Roberta Duchniewicza wskazuje, że Polacy są obecni w innych partiach. Po drugie sytuacja zmieniła się na tyle, że nareszcie te litewskie partie postanowiły się otworzyć na inne narodowości.

Więcej w nagraniu audycji.