Program koncertów w Pałacu Balińskich — „Witaj, świecie muzyki!”

3 maja 2023 r. Pałac Balińskich w Jaszunach

o godz. 10:00 i 12:00 zajęcia edukacyjne: historia Pałacu Balińskich

o godz. 11:00 — koncert edukacyjny „Rozcinacz, lub jak to wykonane?”

Wykonawca: Kwartet Čiurlionisa

Jonas Tankevičius (I skrzypce), Darius Dikšaitis (II skrzypce), Gediminas Dačinskas (altówka), Elena Daunytė (wiolonczela).



Dzieciństwo to czas niewyczerpanej ciekawości i odkryć. Jest to okres, w którym ciekawość popycha dziecko do poznawania świata, poszukiwania i eksperymentowania. Wszyscy — zarówno młodzi, jak i starsi — pamiętają radość po zajrzeniu do wnętrza zegara szafkowego, zabawki mechanicznej czy komputera rodziców. Ale rzadko rozumiemy, z czego składa się poezja, sztuka czy muzyka.

Podczas tego koncertu edukacyjnego zajrzymy w świat muzyki, dowiemy się z czego muzyka się składa, jak działa, jak ją odkryć i pokochać. Być może po takiej dekonstrukcji jak zwykle pozostaną zbędne części, ale wrażeń i radości z poznawania muzyki nie zabraknie!

W programie urywki:

Felix Mendelssohn — Kwartet smyczkowy Nr. 2, op. 13 A-dur

Takashi Yoshimatsu — Kwartet smyczkowy „Atom Hearts ClubQuartet”

Robert Schumann — Kwartet smyczkowy Nr. 1, op. 41 Nr. 1

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ­— Kanon c – moll.

10 maja 2023 r. W Pałacu Balińskich w Jaszunach

o godz. 10:00 i 12:00 zajęcia edukacyjne: historia Pałacu Balińskich

o godz. 11:00 — koncert edukacyjny „Świat muzyki oboju”

Wykonawca: Zespół Musica Humana

Dyrygent i kierownik artystyczny Robertas Beinaris, soliści — Robertas Beinaris, Laurynas Beinaris (obój, obój miłosny, róg angielski)

Obój niewątpliwie fascynuje słuchaczy wspaniałym brzmieniem, które od kilku stuleci przyciąga uwagę różnych kompozytorów. Ten program edukacyjny zaprasza do poznania tego instrumentu, jako jednego z najważniejszych instrumentów muzycznych w orkiestrze symfonicznej po skrzypcach. Poznasz nie tylko sposoby gry, ale również możliwości techniczne samego instrumentu.

W programie:

J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Corelli, Fr. Bonzon, E. Morricone, R. Šileika, G. Svilainio, V. Striaupaitė-Beinarienė.

17 maja 2023 r. W Pałacu Balińskich w Jaszunach

o godz. 10:00 i 12:00 zajęcia edukacyjne: historia Pałacu Balińskich

o godz. 11:00 — koncert edukacyjny „Świecące się drewienka”

Wykonawca: Zespół instrumentów dętych drewnianych „Kwintet Krzysztofa”

Giedrius Gelgotas (flet), Ugnius Dičiūnas (obój), Andrius Žiūra (klarnet), Andrius Puplauskis (fagot), Paulius Lukauskas (róg)



Podczas koncertu dzieci poznają instrumenty dęte drewniane, ich charakterystykę, historię i możliwości.

24 maja 2023 r. W Pałacu Balińskich w Jaszunach

o godz. 10:00 i 12:00 zajęcia edukacyjne: historia Pałacu Balińskich

o godz. 11:00 — koncert edukacyjny „Historie o instrumentach strunowych”

Wykonawcy: Państwowy Kwartet Wileński

Dalia Kuznecovaitė (I skrzypce), Algirdas Šochas (II skrzypce), Kristina Anusevičiūtė (altówka), Viktor Rekalo (wiolonczela), Jomantė Šležaitė – Paukštė (konferansjer)

Zapraszamy do poznania instrumentów strunowych: skrzypiec, altówki i wiolonczeli. Poznacie główne cechy tych instrumentów, ich możliwości i ciekawostki. Zapoznacie się z techniką gry na wiolonczeli, przekonacie się,że ten cudowny instrument może dźwięczeć jak ludzki głos. Możliwości instrumentów przedstawią mistrzowie instrumentów strunowych Państwowego Kwartetu Wileńskiego i Jomantė Šležaitė-Paukštė.

W programie:

L. van Beethoven, M.K. Čiurlionis, F. Latėnas i inni.

31 maja 2023 r. W Pałacu Balińskich w Jaszunach

o godz. 10:00 i 12:00 zajęcia edukacyjne: historia Pałacu Balińskich

o godz. 11:00 — koncert edukacyjny „Gdy brzmią bębny”

Wykonawcy: Vytautas Švažas (perkusja), Gediminas Mačiulskis (perkusja)

Perkusista Gediminas Mačiulskis zawodowo bada muzykę bębnów Afryki Zachodniej i najpopularniejszy afrykański instrument — bęben djembe, gra na nim od kilkunastu lat. Muzyk ciągle odbywa staże twórcze w Afryce. On jest doskonałym edukatorem i twórcą muzycznych gier rytmicznych. G. Mačiulskis w pałacu przedstawi bębny świata i swój ukochany bęben djembe.

Ilość miejsc ograniczona, dlatego wymagana jest rezerwacja pod nr. tel. +37038051980

Organizator projektu:

Centrum Kultury rejonu solecznickiego

Partner projektu:

Litewska Filharmonia Narodowa

Sponsorzy projektu:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej

Litewska Rada Kultury