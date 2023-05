Podolak do Merkel: „Czy można tak gardzić wolnością?”

Tymczasem pod adresem byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel posypała się krytyka za prowadzoną przez jej rząd politykę energetyczną oraz wzywanie do „negocjacji”, by zakończyć wojnę w Ukrainie.

„Dzisiaj Ukraińcy bohatersko bronią nas wszystkich” — oświadczyła premier Ingrida Šimonytė

Premier Litwy Ingrida Šimonytė oświadczyła, że wstąpienie Litwy do UE było najlepszą decyzją ekonomiczną i polityczną, która miała bezpośredni wpływ na rozwój kraju. Litwa, jej zdaniem, otrzymała unikalną szansę „na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego” i „wzmocnienie swobód i praw człowieka”. W swym oświadczeniu nawiązała też do wojny w Ukrainie. „Dzisiaj Ukraińcy bohatersko bronią nas wszystkich — europejskich wolności, twardo deklarując swoją chęć bycia częścią Unii Europejskiej. Dlatego Litwa i wszystkie kraje UE muszą dalej okazywać wszelaką pomoc Ukrainie, musimy pozostać silną i zjednoczoną siłą, która powinna zatrzymać wszelkie imperialistyczne ciągoty” — napisano w oświadczeniu szefowej litewskiego rządu.

Wołodymyr Zełenski podziękował Francji za dostarczenie Siłom Zbrojnym Ukrainy „potężnego pakietu” uzbrojenia pancernego

Macron i Merkel

Po niedzielnej rozmowie telefonicznej z Emmanuelem Macronem, Wołodymyr Zełenski podziękował Francji za dostarczenie Siłom Zbrojnym Ukrainy „potężnego pakietu” uzbrojenia pancernego.

W minioną sobotę na targach książki w Lipsku była kanclerz Niemiec, Angela Merkel, udzieliła wywiadu, gdzie broniła własnej polityki energetycznej polegającej na kupowaniu taniego gazu z Rosji oraz napomknęła o negocjacjach jako możliwości zakończenia wojny w Ukrainie.

Na słowa byłej kanclerz zareagowały strony ukraińska i litewska. „Była kanclerz Merkel, która całkowicie uzależniła Europę od rosyjskich nośników energii, tłumaczy się: »Zrobiłam wszystko, żeby Rosja nie zaczęła wojny i dlatego otrzymałam… rosyjski tani gaz«. Fantastycznie. Bo wojna się nie zaczęła, prawda?” – oświadczył doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak. Odniósł się też do kwestii rozmów pokojowych: „I najważniejsze (pytanie): z kim? Z oficjalnie uznanymi międzynarodowymi wojennymi zbrodniarzami? Czy po 430 dniach brutalnej wojny można tak gardzić wolnością, tak jawnie nie zauważać rosyjskich masowych zabójstw i tak otwarcie nienawidzić prawa Ukrainy do samoobrony?”

Odpowiedź Landsbergisa

W podobnym tonie wypowiedział się na Twitterze szef litewskiej dyplomacji. „Nie prosi się »dwóch stron« o »dyskusję o pokoju« po dokonaniu inwazji. Najeźdźcy każe się odejść. Ci, którzy chcą pokoju, powinni kierować swoje żądania do Putina, a nie Zełenskiego” — napisał Gabrielius Landsbergis.

O pokoju w Ukrainie wypowiedział się też papież Franciszek. „Teraz trwa misja, która nie jest jeszcze upubliczniona (…). Pokój zawsze buduje się, otwierając kanały, a nie poprzez zamykanie” — powiedział pontyfik dziennikarzom podczas powrotu z wizyty na Węgrzech.

Trwają rosyjskie ataki na obiekty cywilne

W samej Ukrainie Rosjanie nadal ostrzeliwują obiekty cywilne. W nocy z niedzieli na poniedziałek nad Kijowem obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie wrogie pociski. Natomiast w obwodzie dniepropietrowskim nie udało się zestrzelić wszystkich rakiet wroga. Podczas ostrzału w Pawłohradzie ucierpiało 25 osób, z czego troje to dzieci.

Poza tym zniszczenia dotknęły 19 bloków wielopiętrowych, 25 domów prywatnych, sześć placówek szkolnych, pięć sklepów. Wcześniej w piątek doszło do ataku rakietowego na Humań, gdzie zginęły 23 osoby, w tym sześcioro dzieci.

W poniedziałek Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że od początku pełnowymiarowej inwazji udało się zlikwidować prawie 200 tys. rosyjskich żołnierzy.

Obawy Prigożina

Twórca i właściciel powiązanego z Kremlem prywatnego przedsiębiorstwa wojskowego „Grupa Wagnera”, Jewgienij Prigożin, w minioną niedzielę powiedział, że ukraińska kontrofensywa ma nastąpić w połowie maja i może „okazać się tragedią dla Rosji”. Komentując sytuację pod Bachmutem, oświadczył, że jeśli rosyjskie dowództwo wojskowe nie zaopatrzy jego najemników w większą ilość amunicji, to jego żołnierze będą musieli „wycofać się w sposób zorganizowany albo zostać i umrzeć”.

Zdaniem analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Prigożin chce wykorzystać kolejne zmiany w wyższym rosyjskim kierownictwie wojskowym, by otrzymać dostęp do większej ilości broni. Amerykańscy eksperci są zdania, że biznesmen próbuje nakłonić Kreml do przejścia do defensywy na wschodzie Ukrainy.

Przeszkody dla ukraińskiej kontrofensywy

Prof. Mirosław Banasik z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w rozmowie z PAP oświadczył, że ukraińska kontrofensywa nie będzie ani szybka, ani łatwa. Były szef Centrum Zarządzania Kryzysowego MON twierdzi, że przeszkodą dla ukraińskiej ofensywy jest prowadzona od wielu miesięcy przez Rosję inżynieryjna rozbudowa obrony na okupowanych terytoriach.

„Oczekiwania Zachodu są bardzo duże i wszystkim się wydaje, że jak zostanie przekazana jakaś tam ilość sprzętu, to od razu Ukraińcy wsiądą do tych wozów i będą wściekle atakować czy nacierać na Federację Rosyjską, ale tak nie jest. Przygotowanie pododdziałów do działań na nowym sprzęcie wymaga długiego czasu” — wytłumaczył swój pogląd na sytuację naukowiec z Kielc.

O rozbudowie systemów obronnych przez Rosjan poinformował też brytyjski resort obrony. „Umocnienia obronne podkreślają głębokie obawy rosyjskich przywódców, że Ukraina może dokonać poważnego przełomu. Jednak niektóre prace zostały prawdopodobnie zlecone przez lokalnych dowódców i przywódców cywilnych w ramach prób promowania oficjalnej narracji, że Rosja jest »zagrożona« przez Ukrainę i NATO” — napisano w brytyjskim komunikacie.