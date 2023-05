„Legendarne Wilno” — prezent od Niemieża dla stolicy

— Ta książka to staranne dzieło podobnie myślących ludzi. To wyraz szacunku i miłości uczniów, nauczycieli i ich przyjaciół do naszego pięknego Wilna — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Krystyna Masalska, inicjatorka wydania książki.

— Z okazji 700-lecia Wilna zrodził się pomysł zrealizowania transkontynentalnego projektu, który łączyłby nauczycieli i ich uczniów nie tylko z różnych krajów, ale także z różnych kontynentów. Szukałyśmy sposobu, by jubileuszem miasta zainteresować szkoły polskie i litewskie za granicą i udało nam się to osiągnąć. Dzięki pomocy nauczycieli i uczniów, którzy zainteresowali się udziałem w naszym konkursie, legendy znane w wersji polskiej i litewskiej zostały przetłumaczone również na język włoski, angielski i turecki. To ostatnie tłumaczenie jest wyrazem bogactwa naszej lokalnej wspólnoty, bo tłumaczenia dokonała Wspólnota Tatarów w Niemieżu. Swój wkład w ten projekt wnieśli przedstawiciele szkół miasta Wilna i rejonu wileńskiego (Litwa), Londynu (Wielka Brytania), Rzymu (Włochy) i Chicago (USA) — zauważa nauczycielka.

W wydanie albumu zaangażowali się głównie nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Niemieżu. W przygotowaniu go brały udział: Swietłana Wojtkiewicz, Anna Mackel, Bożena Bieleninik, Asta Diržiuvienė, Marina Beganskienė i Honorata Wołyniec. Album nie miał zewnętrznych sponsorów, sfinansowany został ze środków szkoły.

— Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom projektu. Dzięki nim powstała ta książka, na której stronach można przeczytać teksty najsłynniejszych legend wileńskich, takich jak „Żelazny Wilk” i „Założenie Wilna”, w kilku językach, co jest wyrazem wielokulturowości Wilna, ale także Niemieża, który zawsze łączył ludzi różnych religii i języków. To tradycja, której chcemy być wierni i przekazywać ją innym — mówi Masalska.

W albumie wykorzystano rysunki, które uczniowie nadsyłali na międzynarodowy konkurs plastyczny „Legendarne Wilno” | Fot. archiwum prywatne Krystyny Masalskiej

Album jest bogato ilustrowany. Wykorzystano w nim rysunki, które uczniowie nadsyłali na międzynarodowy konkurs plastyczny „Legendarne Wilno”, który poprzedził wydanie albumu. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, nie brakowało również nauczycieli chętnych do włączenia się w prace. Powstał specjalny komitet organizacyjny, w którego skład weszli reprezentanci kółek metodycznych historii i plastyki Wilna i rejonu oraz stowarzyszeń historyków i plastyków. Prace nadesłały nie tylko szkoły z rejonu wileńskiego i Wilna, ale również z placówek, z którymi organizatorka nawiązała współpracę poprzez Wirtualną Szkołę Polską na Litwie, a więc ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Wielkiej Brytanii. Ogółem na konkurs wpłynęły 504 prace z 68 szkół. Prace zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych, zaś najlepsze 38 prac zaprezentowano w formie wystawy w Samorządzie Miasta Wilna.

