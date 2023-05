Barokowa dzwonnica otwarta dla zwiedzających

Dzwonnica jest najwyższym budynkiem na Starówce. Jej wysokość wynosi 68 m. Budowlę wieńczy krzyż 6,2 m wykuty przez wileńskich majstrów. Po pokonaniu 193. autentycznych drewnianych stopni, z tarasu widokowego można oglądać wyjątkową panoramę Wilna. Na znajdujący się na wysokości 60 m taras można też wjechać windą. W ub. roku dzwonnicę zwiedziło 16 tys. osób.

Barokowa budowla została zbudowana przed ponad 400 laty. Na parterze dzwonnicy czynna jest wystawa Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego pt. „Vilniaus universitetas ir pasaulis”, na piętrze — wahadło Foucaulta posiadające możliwość wahań w dowolnej płaszczyźnie pionowej. Jest to jedyne wahadło Foucaulta na Litwie. W Europie jest 16 takich wahadeł.



Wahadło Foucaulta nazwane na cześć francuskiego fizyka Jeana Bernarda Leona Foucaulta (1819-1868) jest urządzeniem skonstruowanym w celu demonstrowania, w jaki sposób Ziemia obraca się wokół swojej osi. O tym, że Ziemia obraca się, wiedziano już od dawna, ale skonstruowane w 1851 r. wahadło było pierwszym eksperymentalnym urządzeniem, które naocznie demonstruje fakt istnienia ruchu obrotowego. Pierwszy publiczny pokaz wahadła Foucaulta odbył się w 1851 r. w Paryskim Obserwatorium Astronomicznym. Po upływie kilku tygodni autor zaprezentował swój eksperyment pod kopułą Panteonu w Paryżu, zawieszając na linie o długości 67 m ołowianą kulę pokrytą brązem, o wadze 28 kg.

Pozłacana kula z brązu, zainstalowana na wieży dzwonnicy kościoła św. Janów, waży 34 kg, długość liny wynosi 35 m. W ciągu 24 godzin wahadło obraca się mniej więcej pod kątem 294 stopni, tzn. w przybliżeniu pod kątem 12,24 stopni w ciągu godziny.

Dzwonnica czynna jest codziennie w godz. 10:00–19:00 (sprzedaż biletów do godz. 18:30). Bilet wstępu dla dorosłych kosztuje 5 euro, dla uczniów i emerytów — 3 euro. Wejście dla pracowników UW jest bezpłatne. Dla grup turystycznych konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Zarejestrować się można na stronie internetowej registracija@muziejus.vu.lt .Wejście do dzwonnicy mieści się przy ul. Šv. Jono 12. Obiekt będzie otwarty dla zwiedzających do października.

