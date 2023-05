Wreszcie jest kaganiec na chuliganów z e-hulajnogami

Alarm już przed dwoma laty!

Prawie dwa lata temu w mediach pojawiły się informacje i ostrzeżenia o wielkich niebezpieczeństwach czyhających na kierowców skuterów i pieszych. Lekarze i policja wielokrotnie jednoznacznie powtarzali o drastycznie rosnącej liczbie incydentów i urazów. Lekarze podkreślali nie tylko rosnące obciążenie pracą, ale szczególnie niebezpieczne urazy, które są kosztowne w leczeniu oraz mają długotrwałe konsekwencje, po których konieczne są wielokrotne operacje, aby człowiek mógł cieszyć się pełnią życia.

Mikromobilność to…

Litwa jest jednym z ostatnich krajów w Europie, który podejmuje się regulacji prawnych urządzeń mikromobilności. Zgodnie z proponowanym projektem mikromobilność elektryczna miałaby być zdefiniowana jako pojazd elektryczny przeznaczony dla jednej osoby, o maksymalnej mocy nie większej niż 1 kW, maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nie większej niż 25 km/h i wysokości referencyjnej, jeżeli kierowca jest wyposażony w miejsce siedzące, nie większej niż 540 mm.

Mikromobilność elektryczna to elektryczne: skuter, deskorolka, monocykl balansowy itp.

Wózki inwalidzkie nie zostałyby sklasyfikowane jako elektryczne urządzenia do mikromobilności.

Hulajnoga od 16 lat!

Pojazdy te będą mogły poruszać się po jezdni, ścieżkach rowerowych, poboczach dróg, w obszarze zabudowanym, przez osoby, które ukończyły 16 lat lub 14 lat — ale tylko te, które ukończyły szkolenie i posiadają zaświadczenie wydawane przez szkołę.

Nie byłoby ograniczeń wiekowych dla osób poruszających się elektrycznym pojazdem mikromobilnym po podwórku budynku mieszkalnego, ale osoby poniżej 10. roku życia musiałyby być pod opieką osoby dorosłej.

Podczas jazdy po jezdni kierowca elektrycznego pojazdu mikromobilności powinien mieć na sobie jaskrawą kamizelkę z elementami odblaskowymi lub pojazd powinien mieć białe światło z przodu i czerwone światło z tyłu.

Podczas jazdy po drodze w ciemności lub przy słabej widoczności elektryczny pojazd mikromobilności powinien mieć białe światło z przodu i czerwone światło z tyłu, a kierowca tego pojazdu powinien mieć na sobie jaskrawą kamizelkę z elementami odblaskowymi.

Obowiązkowe kaski

Kierowcy elektrycznych pojazdów mikromobilnych w wieku poniżej 18 lat byliby zobowiązani do noszenia i zapinania kasku rowerowego, deskorolkowego lub motocyklowego podczas jazdy po drodze, natomiast kierowcy w wieku powyżej 18 lat byliby zobowiązani do noszenia kasku podczas jazdy po jezdni.

Jeżeli podczas jazdy po ścieżce lub chodniku przeznaczonym dla ruchu pieszego i rowerowego część tej ścieżki lub chodnika przeznaczona dla ruchu rowerowego jest oznaczona liniami oznakowania, kierujący pojazdami mikromobilności elektrycznej powinni jechać tylko po niej i jak najbliżej jej prawej krawędzi.

Kierowca hulajnogi, który doprowadził do groźnego wypadku, był bez kasku…

| Fot. Policija.lt

Zakaz jazdy chodnikami i przewożenia pasażerów

Zgodnie z nowelizacjami kierujący pojazdami mikromobilności elektrycznej mieliby zakaz poruszania się po chodnikach, z wyjątkiem przypadków, gdy chodnik lub jego część jest oznaczona znakami drogowymi dla ścieżki rowerowej. Zakaz będzie obejmował poruszanie się także po przejściach dla pieszych, autostradach, przewożenie pasażerów.

Ponadto kierowcy nie powinni mieć możliwości transportowania, holowania lub pchania ładunków, które przeszkadzają w prowadzeniu pojazdu lub zagrażają innym użytkownikom dróg.

Zabronione jest holowanie przez inny pojazd, prowadzenie, trzymanie się innego pojazdu, prowadzenie bez trzymania kierownicy co najmniej jedną ręką, a także jechanie powyżej prędkości 20 km/h, a jadąc po ścieżce, poboczu lub chodniku przeznaczonym do ruchu pieszego i rowerowego — z prędkością większą niż 7 km/h.

Aby zmiany przepisów drogowych zostały ostatecznie przyjęte, Sejm będzie wkrótce ponownie głosować.

Groźne wypadki…

Niedawno doszło do dwóch wypadków drogowych z udziałem elektrycznych hulajnóg.

W Landwarowie z bocznej drogi wyjechało dwóch niepełnoletnich na elektrycznej hulajnodze i zderzyło się z jadącym główną drogą autem VW Passat. Ucierpiała 12-letnia dziewczynka, prowadząca pojazd i 8-letni pasażer, którzy z powodu obrażeń zostali odwiezieni do szpitala.

Z kolei w Wilnie samochód marki Toyota Auris, kierowany przez 32-letniego kierowcę, na pasach dla pieszych potrącił 15-latkę na elektrycznej hulajnodze. Do wypadku by nie doszło, gdyby nastolatka prowadziła hulajnogę przez pasy pieszo (czego wymagają przepisy ruchu drogowego), a nie jechała hulajnogą, szybko się poruszając. Dziewczyna doznała obrażeń i została odwieziona do szpitala.

Hulajnogi elektryczne w Europie

W wielu krajach miasta bądź gminy mogą określać swoje szczegółowe zasady korzystania z tych pojazdów. Przykładem jest Paryż, gdzie po referendum w sprawie e-hulajnóg od 1 września zostanie wprowadzony zakaz ich wypożyczania i używania na terenie całej metropolii.

Minimalny wiek. Od 10. roku życia można jeździć na e-hulajnogach np. w Luksemburgu, Niemczech i na Litwie. Od 12 lat we Francji.

Ograniczenie prędkości. 20 km/h obowiązuje na Cyprze, w Danii, Finlandii, Niemczech, Włoszech, Szwecji.

Wyposażenie. W większości krajów UE e-hulajnogi powinny być wyposażone w dzwonki lub klaksony, hamulce oraz przednie i tylne światła.

We Włoszech kask podczas jazdy e-hulajnogą muszą nosić osoby od 14. do 18. roku życia. Należy mieć kask na Litwie i w Hiszpanii, w Szwecji obowiązkowy jest dla dzieci poniżej 15. roku życia, w Estonii dla osób poniżej 16. roku życia.

Ubezpieczenie jest wymagane m.in. na Malcie i we Francji. W Finlandii hulajnogi o mocy silnika powyżej 1000 W lub prędkości maksymalnej powyżej 25 km/h powinny być zarejestrowane i ubezpieczone. W Niderlandach hulajnoga musi posiadać ubezpieczenie OC i numer VIN.

W wielu krajach UE zabronione jest przewożenie innych osób na hulajnodze — za jazdę we dwójkę grożą wysokie mandaty! W Danii policja może skonfiskować niezarejestrowane i nieubezpieczone hulajnogi.

W Finlandii hulajnogi elektryczne są całkowicie wyłączone z użytku w weekendowe noce (w piątki-soboty-niedziele między północą a piątą nad ranem).