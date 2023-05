Rajmund Klonowski: Kim jest Aligator?

Dr Piotr Jezierski: Aligator to jest dziewczyna, nastolatka. Polka z Warszawy, która jest związana z Kresami Wschodnimi przez to, że jej tata pracuje w pewnej fundacji. Można się domyślić, jakiej. I ten tata czasem podróżuje, a ona razem z nim, czasem na wschód.

Aligator z „Aligatora w Wilnie”… w Wilnie!

Dr Piotr Jezierski: W pierwszym tomie Aligatora odwiedza Wilno. Jedzie do Wilna razem z ojcem. (…) Przy okazji spotyka wielu nowych przyjaciół i zakochuje się nie tylko w tym mieście, ale również w jednym z mieszkańców.

Jerry Meijer: Aligator wybiera się również na Ukrainę.

Dr Piotr Jezierski: Odwiedza najpierw Lwów, potem rusza do Stanisławowa, a potem ląduje w Krzemieńcu.

Jerry Meijer: Razem z wilnianinem?

Dr Piotr Jezierski: Do pewnego momentu razem, już potem nie powiem co się dzieje

Rajmund Klonowski: Trzeba zwrócić jednak uwagę, że Ukraina to nie tylko Lwów i Stanisławów. Litwa to nie tylko Wilno. Wydaje się więc, że przestrzeni do kolejnych przygód jest całkiem dużo.

Dr Piotr Jezierski: Staram się pisać tak, aby to była zachęta do podróżowania w te rejony, oczywiście na Ukrainę teraz niewiele osób może jechać. Ale żeby była to zachęta odwiedzić Wilno, inne zakamarki świata. Ale także dla mieszkańców Kresów.

