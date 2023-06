Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o wakacjach

Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji Pocopotka!

Pocopotkowa koleżanka cieszy się wraz z Wami, że wkrótce nastąpią wakacje.

„Jeśli mowa o sprawach radosnych, do których się tęskni, na które się czeka, to chyba każdy przyzna mi rację, że szczególną satysfakcję sprawiają mu wakacje — coś, co cieszy na ogół każdego człowieka. Nawet ci, co rzadko się śmieją, co już z natury są ponurzy — latem też weseleją i przestają się chmurzyć”.

Pocopotek do pobrania w załączniku: