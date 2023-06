Miasto przeznaczyło prawie milion euro na letnie obozy dla dzieci

Już czas składać wnioski

„Rodzice nie mają tak długich urlopów jak ferie szkolne. Niektóre dzieci musiałyby dwa letnie miesiące spędzić w domu. Samorząd oferuje możliwość spędzić ten czas ciekawie i treściwie na letnich obozach. Zadbaliśmy też o to, by było możliwie najwięcej półkolonii na terenie miasta. Takie spędzanie czasu jest aktualne przede wszystkim dla uczniów klas początkowych” — zaznacza Donalda Meiželytė, wicemer Wilna.

Samorząd zaprasza rodziców do składania wniosków i korzystania z rekreacyjnych programów wakacyjnych.

Czytaj więcej: Zbliża się czas letnich wyjazdów na kolonie

Wypoczynek dla dzieci z Ukrainy

Tego lata pierwotnie planowano przeznaczyć 500 tys. euro na realizację programów letniego wypoczynku dzieci, ale łączna kwota, o którą wnioskowano na realizację programów placówek prowadzących nieformalną edukację dzieci, wyniosła 931 369 euro. Aby jak najwięcej dzieci mogło brać udział w ciekawych, oryginalnych półkoloniach i aby były one dostępne za darmo lub za rozsądną cenę, samorząd zdecydował się przeznaczyć dodatkowe środki finansowe. Planuje się, że obozy zgromadzą 15 947 dzieci w 221 miejscach, z czego 2 727 uczestników to dzieci w trudnej sytuacji społecznej. Z kolei 1 187 biorących udział w koloniach to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z powodu wad wrodzonych i nabytych, a 969 to dzieci ukraińskie.

Atrakcyjne ceny

— Ceny w obozach letnich, które otrzymały dofinansowanie samorządu, są o wiele niższe niż w innych obozach. Wypoczynek powinien kosztować tam nie więcej niż 40 euro od osoby. Organizatorzy programu zobowiązani są do tego, by w jednej turze obozu uczestniczyło co najmniej 15 dzieci. Poza tym muszą być one zajęte przez co najmniej cztery godziny dziennie bez przerw. Czas trwania jednej tury wynosi od 5 do 18 dni kalendarzowych. Większość kolonii skierowana jest do dzieci w wieku 7-14 lat — poinformował „Kurier Wileński” Gabrielus Grubinskas, rzecznik prasowy Samorządu Miasta Wilna.

Listę takich obozów można znaleźć na stronie internetowej vilnius.lt

Ponad 200 programów wypoczynku

Łącznie zaplanowano sfinansowanie 221 programów wypoczynku letniego dla dzieci, w tym 139 półkolonii, 10 obozów mobilnych (z noclegami, kempingami objazdowymi) i 72 obozy stacjonarne (z tymczasowym zakwaterowaniem).

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

Dzieci będą wypoczywać na 94 obozach o profilu ogólnym, 55 obozach sportowych, 3 obozach turystycznych, 21 obozach artystycznych, 6 obozach naukowych, 3 obozach językowych, 36 obozach o innym profilu.

W ubiegłym roku na realizację programów letniego wypoczynku dzieci przeznaczono 630 tys. euro, a w koloniach wzięło udział 11 960 młodych mieszkańców Wilna.

Czytaj więcej: 630 tys. euro na kolonie dla wileńskich dzieci. Dodatkowe środki z samorządu