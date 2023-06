Nocne gwizdanie zakazane

Sejm zatwierdził we wtorek nowelizację Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych, która przewiduje surowsze kary za zakłócanie spokoju publicznego.

Przyjęte zmiany przewidują, że za krzyczenie, gwizdanie, głośne śpiewanie lub granie na instrumentach muzycznych, innych urządzeniach dźwiękowych lub inne hałaśliwe czynności na ulicach, placach, w parkach, na plażach, w środkach komunikacji miejskiej i innych miejscach publicznych w godzinach wieczornych (od godz. 19:00 do godz. 22:00) oraz w nocy (od 22:00 do 7:00) oraz w lokalach mieszkalnych, firmach, instytucjach lub organizacjach, gdy zakłóca to spokój, odpoczynek lub pracę osób fizycznych, podlega się karze od 80 do 200 euro.

Jak już pisaliśmy, dotychczas na hałaśliwych mieszkańców nakładano kary w wysokości od 20 do 80 euro.

W tym czasie kierownicy podmiotów prawnych lub inne osoby odpowiedzialne zapłacą też więcej za hałas — od 200 do 300 euro.

Za powtarzające się wykroczenia osoby fizyczne byłyby karane grzywną od 200 (było 80) do 300 euro, kierownicy podmiotów prawnych lub inne osoby odpowiedzialne — od 300 do 400 euro.

Po dyskusji 81 posłów na Sejm zatwierdziło poprawki, 16 było przeciw, a 33 posłów wstrzymało się od głosu.

