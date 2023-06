Wszystko dla mieszkańców Wilna

Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom coś o sobie.

Od ponad 12 lat pracuję w Samorządzie Miasta Wilna, od siedmiu lat jestem zastępcą mera Wilna, a od 2023 r. – dzięki zaufaniu mieszkańców Wilna – zostałem merem miasta. Bardziej aktywnie zaangażowałem się w politykę w 2008 r., kiedy dołączyłem do partii Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. W 2011 r. zostałem wybrany na członka Rady Miasta Wilna. W latach 2015–2017 i 2019–2023 byłem wicemerem Samorządu Miasta Wilna, nadzorowałem kwestie energii, sportu i dobrego samopoczucia. Z wykształcenia jestem prawnikiem.

Pracował Pan jako wicemer, dlaczego zdecydował się Pan kandydować na mera?

To naturalne, choć długo dojrzewające rozwiązanie. Pracując jako wicemer, mogłem dokładnie zapoznać się z palącymi problemami miasta, komunikować się zarówno z mieszkańcami, jak i menedżerami firm. Wieloletnie doświadczenie w takiej pracy naprawdę mnie zahartowało, a jednocześnie pomogło poczuć puls miejskiego życia, a także przyjrzeć się bliżej obszarom, w których być może potrzebne byłoby inne podejście, inne rozwiązanie problemu. Zgromadziwszy takie doświadczenie i wiedzę, postanowiłem ubiegać się o stanowisko mera Wilna i pomóc miastu iść naprzód.

Jak zareagowała Pana żona na Pana decyzję o wzięciu udziału w wyborach?

Otrzymałem od żony stuprocentowe poparcie. Vismantė wspierała mnie w dążeniu do stanowiska mera każdego dnia, sama brała czynny udział w kampanii wyborczej. Oboje zdaliśmy sobie sprawę, że przed nami znaczący i trudny okres, ale jednocześnie, po ocenie tego, co nas czeka, przygotowywaliśmy się na tę zmianę.

Jakie są najtrudniejsze zadania do rozwiązania obecnie na stanowisku mera?

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

Wciąż przechodzimy okres transformacji, kiedy przejmujemy obszary, które do tej pory były tylko częściowo nadzorowane. Musimy się dowiedzieć, jakie prace w Wilnie już się odbywają, a które mogą się dopiero rozpocząć. Nie sądzę, że to trudne, po prostu potrzeba czasu, aby w pełni wejść we wszystkie tematy. Wyzwaniem są reformy struktury samorządowej – zgodnie z nową ustawą potrzebne są zmiany, które będą musiały zostać wdrożone w najbliższym czasie. Wymaga to energii i czasu, aby zapobiec zatrzymaniu prac komunalnych w tym okresie przejściowym.

Czytaj więcej: Nowe kompetencje mera

Mer Valdas Benkunskas z małżonką Vismantė Vasaitytė-Benkunskienė. Żona wspierała go podczas całej kampanii wyborczej

| Fot. Saulius Žiūra

Co trzeba zrobić pierwszej kolejności?

Pierwszym zadaniem jest stworzenie jasnego planu transformacji transportu, przedstawienie go mieszkańcom Wilna i natychmiastowe wdrożenie. Rozpoczęliśmy już pewne prace – ogłosiliśmy ambitny plan wyasfaltowania aż 100 km wileńskich ulic. Niedawno podpisano umowy na zakup 91 nowych trolejbusów, dzięki czemu już w 2024 r. w Wilnie będą kursować nowoczesne i przyjazne dla środowiska pojazdy.

Tego lata będziemy gospodarzami szczytu NATO w Wilnie. To wielka szansa dla miasta, gdyż fakt, że 31 państw zdecydowało wspólną decyzją, że szczyt NATO w 2023 r. powinien odbyć się w Wilnie, jest istotną oceną roli Litwy w Sojuszu. Dla mnie jako dla mera miasta ważne jest, aby miasto było w 110 proc. gotowe. Przyjedzie prawie 3 tys. dyplomatów i polityków, nie tylko z Europy, ale także z innych krajów, i ok. 2 tys. przedstawicieli międzynarodowych mediów. Wielu z nich zobaczy Wilno i Litwę po raz pierwszy, zapowiedzi o spotkaniu będą transmitowane na skalę światową, dlatego mamy wyjątkową okazję, aby pomóc gościom pokochać nasze miasto i zaprosić ich do powrotu tutaj.

O innych pracach mieszkańcy Wilna dowiedzą się już wkrótce. Krok po kroku mój zespół i ja przygotowujemy plan, który obejmie całe miasto.

A ile Pan zamierza zrobić podczas całej czteroletniej kadencji?

Jeśli prace na 100 km ulic, o których wspomniałem powyżej, pójdą zgodnie z planem, w ciągu czterech lat wyasfaltujemy ich aż 500 km. W Wilnie ich łączna długość to ok. 1100 km, więc moją ambicją jest wyasfaltowanie prawie połowy wszystkich brukowanych ulic miasta. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o ulicach, które są najbliżej mieszkańców, w pobliżu ich dziedzińców, szkół i przedszkoli.

Zgromadziwszy doświadczenie i wiedzę, postanowiłem ubiegać się o stanowisko mera Wilna i pomóc miastu iść naprzód.

Powiedział Pan, że po zwycięstwie socjaldemokratów w wyborach na mera rejonu wileńskiego więzi między dwoma samorządami zostaną wzmocnione. Gdzie widzi Pan możliwości współpracy?

Nie tylko Wilno się rozwija, także rejon wileński rozwija się szczególnie szybko, a jego mieszkańcy są częstymi gośćmi Wilna. Widzę kilka obszarów, w których mogłaby zostać nawiązana współpraca. To m.in. obszar transportu i mobilności. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że wiele osób mieszkających w rejonie wileńskim chodzi do pracy lub szkół w Wilnie, więc część problemu korków w Wilnie jest również z tym związana. Widziałbym też możliwość współpracy w zakresie połączeń komunikacji miejskiej – trasy powinny być częstsze i wygodniejsze, a także zapewnić, aby przesiadki podczas jazdy z miasta do rejonu były jak najwygodniejsze.

Kolejnym obszarem jest edukacja, na którą również będziemy chcieli zwrócić większą uwagę i znaleźć sposoby, aby sobie nawzajem pomóc. Obecnie dzieci faktycznie dorastające w rejonie wileńskim chodzą do przedszkoli lub szkół w Wilnie, ponieważ ich potrzeby nie zawsze są zaspokajane. Zaproszę władze rejonu wileńskiego, aby wspólnie zdecydować o rozwoju systemu wychowania przedszkolnego, a konkretnie o budowie przedszkoli.

Jakie zmiany czekają stolicę?

Po podpisaniu programu pracy koalicji wyróżniliśmy co najmniej 12 głównych celów. Gdy zostaną one osiągnięte, to mieszkańcy Wilna odczują ogromne zmiany. Jednym z głównych celów jest zrównoważenie polityki mobilności w mieście poprzez poprawę mobilności w mieście i łączności dla pieszych i innych środków transportu w mieście. Obejmuje to zarówno rozbudowę A-pasów (buspasów), jak i realizację nowych projektów komunikacyjnych. Będziemy też dążyć do rozszerzenia połączeń transportu publicznego z obrzeżami i nowymi dzielnicami mieszkalnymi. Kolejny cel to zwiększenie dostępności i jakości usług opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej: Mer Wilna o koalicji będzie rozmawiać ze wszystkimi – oprócz Zuokasa

W dniach 11–12 lipca w litewskiej stolicy odbędzie się szczyt NATO. Jak Wilno się do niego przygotowuje?

Dla Wilna to spotkanie jest historyczną okazją do pokazania się na arenie międzynarodowej. Mamy już doświadczenie w organizowaniu wydarzeń międzynarodowych na wysokim szczeblu – wizyta papieża, prezydencja Unii Europejskiej, nieraz przyjeżdżali do nas z wizytą prezydenci innych krajów, monarchowie. Tym razem uwaga wielu światowych mediów będzie skupiona na naszym mieście. Bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa. Niestety, będą ograniczenia w ruchu, które obejmą Stare Miasto, lotnisko w Wilnie, część starostwa Naujamestis (Nowe Miasto), a także dostęp do litewskiego centrum wystawienniczo-kongresowego Litexpo. Niektóre miejsca czy ulice zostaną zamknięte całkowicie, inne na określony czas. Mieszkańcy uzyskają w tej kwestii szczegółowe informacje.

Chcę jeszcze raz podkreślić, że to historyczna szansa dla nas jako miasta, aby pokazać się całemu światu, to nie jest czas na mówienie o niedogodnościach czy kłopotach. W końcu zadbane miasto pozostanie piękne i wygodne nawet po zakończeniu spotkania, więc wszystko robi się dla mieszkańców Wilna, a dopiero potem dla przybyłych gości.

Nowy mer Wilna oraz nowy ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł. Oba zaczęli urzędowanie niemal w tym samym czasie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Czy w tym roku w mieście trawa będzie koszona?

W stolicy firmy dbające o środowisko zaczęły już swoją pracę. Po doświadczeniach ubiegłego roku, po wysłuchaniu próśb mieszkańców, zasadniczo zmieniamy kolejność koszenia – w całym mieście będzie schludny, krótki trawnik, kierowcy będą mieli zapewnioną widoczność. Było wiele skarg od alergików, niemało osób mówiło o problemie występowania kleszczy. W obszarach, w których ludzie aktywnie spędzają czas, nie pozwolimy trawnikowi zarosnąć, ale także nie ogolimy go do ziemi. Naturalne łąki pozostaną na zboczach ulic o dużym natężeniu ruchu, takich jak Obwodnica Zachodnia, Geležinis Vilkas, a także przy wałach wzdłuż rzeki Wilii lub w pobliżu budynków mieszkalnych, jeśli będą tego chcieli sami mieszkańcy. Będziemy kosić tam, gdzie jest to obowiązkowe ze względów bezpieczeństwa, a łąki pozostawimy naturalnemu biegowi, jeśli nie będzie to przeszkadzać mieszkańcom ani ruchowi.

W jaki sposób zamierza mer rozwiązać problem korków w stolicy?

Przez długi czas Wilno rozwijało się, koncentrując się wyłącznie na wygodnym ruchu pojazdów silnikowych w mieście, bez stwarzania warunków i możliwości dla mieszkańców miasta do swobodnego wyboru metody podróży, bez przywiązania do jednej formy mobilności. W związku z tym wytypowaliśmy trzy kierunki, na których się skupimy, by zmniejszyć korki w mieście: opracujemy plany przebudowy miejsc, w których występują korki, poprawimy transport publiczny, zainwestujemy w rozwój infrastruktury dla pieszych i pojazdów rowerowych.

Rozpoczniemy przebudowę najbardziej problematycznych węzłów komunikacyjnych. Połączymy sygnalizację świetlną w inteligentny system zarządzania ruchem. Zwiększymy liczbę linii autobusów szybkich „G”, dając pierwszeństwo południowej części miasta, rozbudujemy połączenia komunikacji miejskiej z dzielnicami oddalonymi od centrum miasta i nowymi dzielnicami mieszkalnymi. Odnowimy park trolejbusowy, a w ramach przetargów na trasy autobusowe postawimy warunek korzystania wyłącznie z pojazdów zeroemisyjnych. Rozbudujemy też pasy ruchu dla transportu publicznego (pas A), żeby transport publiczny był jeszcze szybszy. Wreszcie zwiększymy możliwości komfortowego poruszania się pieszo i jazdy na rowerze, bezpiecznej jazdy skuterami. Zapewnimy specjalne miejsca parkingowe dla rowerów elektrycznych, aby ich użytkowanie było nie tylko wygodne, ale także akceptowalne dla mieszkańców Wilna.

Proszę opowiedzieć o swoich hobby. Jak Pan spędza wolny czas?

Uprawiam dużo sportu. Jakiś czas temu odkryłem padel [dyscyplina zawierająca zarówno elementy tenisa, jak i squasha – przyp. red.]. Lubię czytać, słuchać muzyki – kolekcjonuję płyty winylowe. Dużo czasu spędzam też z rodziną. Wychowujemy córkę, z którą chcę spędzać jak najwięcej czasu. Większość mojego wolnego czasu poświęcam rodzinie – spędzamy czas nie tylko w domu, ale także chodzimy na łono natury i, oczywiście, spędzamy dużo czasu w ukochanym mieście Wilnie.

Czytaj więcej: Władze Wilna zlikwidują przeszkody na zwężonych ulicach

Wywiad opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 23(67) 10-16/06/2023