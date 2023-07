70 lat minęło… Piękny wiek „Kuriera Wileńskiego”

To były piękne i wzruszające godziny. Pełne wspomnień i rodzinnej atmosfery. W niedzielę 2 lipca „Kurier Wileński” obchodził swój jubileusz 70-lecia. W związku z tym, w intencji byłych i obecnych pracowników, współpracowników oraz czytelników gazety została odprawiona Msza św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu. Następnie pracownicy, współpracownicy i przyjaciele gazety udali się do restauracji „Sakwa”. Ten zacny i okrągły jubileusz stał się wspaniałą okazją do wspomnień.