Pozwoliłoby to zaoszczędzić środki z budżetu państwa, zapewnić jakość życia mieszkańców i przyczynić się do mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Ekspert komentuje, czym jest rewitalizacja kwartałowa (renowacja dzielnic) i dlaczego jest ważna dla samorządów, mieszkańców i środowiska.

Większość zasobów na Litwie była do tej pory wykorzystywana niezbyt efektywnie — do modernizacji pojedynczych bloków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Ramūnas Gatautis, doktor nauk w dyscyplinie inżynieria energetyczna i cieplna z Grupy ds. Polityki Budowlanej i Mieszkaniowej przy Ministerstwie Środowiska, twierdzi, że ta ścieżka nie rozwiązuje podstawowych problemów miasta, dlatego władze publiczne starają się skupić więcej zasobów na renowacji dzielnic — czyli właśnie renowacji kwartałowej.

„Miasto to cały mechanizm. Dom nie może funkcjonować bez infrastruktury inżynieryjnej. Jeśli wyraźnie widzimy, że nasze budynki są zaniedbane, poniszczone, zużyte i wymagają poważnych napraw, to instalacje inżynieryjne zaopatrujące ten budynek również są już zniszczone i wymagają odnowienia. Budynek i miejskie sieci inżynieryjne muszą do siebie pasować, jak dwa koła w rowerze, ponieważ jeśli jedno koło zostanie odnowione z nową oponą i łożyskami, a drugie koło pozostanie z przebitą oponą i połamanymi szprychami, nie zajedzie zbyt daleko” — wyjaśnia rozmówca.

Budynki to pierwszy krok

Systematyczne podejście pomoże osiągnąć szybsze i lepsze wyniki w renowacji dzielnic. Pierwszym krokiem jest renowacja budynków, takich jak bloki mieszkalne, szkoły, przychodnie lub inne budynki prywatne lub publiczne. Następnie należy zmodernizować podziemne media w dzielnicy, a dopiero potem można zająć się otoczeniem kwartału — oświetleniem, parkingami, ścieżkami, zielenią i ławkami, placami zabaw.

„Najlepszym przykładem jest centralne ogrzewanie budynków. Nie jest tajemnicą, że stare budynki zbudowane podczas okupacji sowieckiej są nieefektywne energetycznie. Jeśli blok mieszkalny zostanie odnowiony i odpowiednio ocieplony, jego zużycie ciepła można zmniejszyć o około połowę. Dlatego konieczna jest wymiana systemu grzewczego w budynku na nowy, który zaspokoi nowe zapotrzebowanie budynku na ciepło” — mówi ekspert.

Modernizacja instalacji inżynieryjnych

Przeprowadzając renowację bloku, należy ocenić jego potencjał ekonomiczny i inżynieryjny. Modernizacja mediów i koordynacja planów rozwoju i rozwiązań technicznych to prawdziwe wyzwanie, ale to jedyny sposób na zapewnienie efektywności energetycznej, oszczędności dla mieszkańców i budżetu publicznego oraz poszanowanie środowiska.

R. Gatautis powiedział, że aby osiągnąć najlepszy wynik, należy również zmodernizować miejskie systemy zaopatrzenia w wodę, kanalizacji domowej i deszczowej, a także systemy zaopatrzenia w energię elektryczną, które są zużyte. Można zauważyć, że w przeciwieństwie do dostaw i zużycia ciepła, zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynkach tylko rośnie.

Najbardziej racjonalne technicznie i ekonomicznie rozwiązanie

Zdaniem eksperta, modernizacja wszystkich systemów miejskich w oparciu o zasady renowacji bloków jest rozwiązaniem najbardziej racjonalnym technicznie i ekonomicznie. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że procesy renowacji bloków wymagają również odpowiedniego przygotowania ze strony mieszkańców i władz miasta.

„Rewitalizacja dzielnic to ogromne wyzwanie dla samorządów. Będzie wymagała dużo czasu, pieniędzy, wysiłku organizacyjnego, zaangażowania specjalistów z wielu instytucji, cierpliwości i dobrej woli mieszkańców. Prowadzone są projekty pilotażowe, aby uczyć się i ograniczać błędy. Niektóre litewskie miasta mają już doświadczenie z pierwszymi przykładami rewitalizacji dzielnic, z których wszyscy możemy się uczyć w przyszłości” — mówi Gatautis.

Kotryna Grušauskaitė

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego