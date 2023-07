Deklaracja liczy cztery główne rozdziały

My, Prezydenci Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, spotkaliśmy się w Wilnie w dniu 5 lipca 2023 roku z okazji wizyty państwowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie. Oświadczamy, co następuje.

Obrona i bezpieczeństwo

Podkreślamy, że strategiczne partnerstwo między Litwą a Polską zostało wzmocnione w obliczu trwającej wojny na oczach Europy, a dwustronna współpraca koncentruje się przede wszystkim na bezpieczeństwie naszych krajów i regionu. Potwierdzamy nasze zaangażowanie we wzmacnianie NATO i relacji transatlantyckich jako fundamentu naszego bezpieczeństwa. Bardzo doceniamy poświęcenie krajów należących do mechanizmu Wzmocnionej Wysuniętej Obecności i dziękujemy wszystkim sojusznikom za ich zaangażowanie. Trwała i wzmocniona obecność wojskowa członków NATO dysponujących niezbędnymi zdolnościami w regionie oraz gotowość do kolektywnej obrony pozostają kluczowymi elementami wiarygodnego odstraszania w kontekście agresywnej postawy wojskowej Rosji. Podkreślamy również znaczenie stałej obecności Stanów Zjednoczonych w regionie. Wzmacnia ona zdolność odstraszania i pomaga utrzymać pokój i stabilność w całej Europie. Ponownie podkreślamy nasze ambicje i determinację do wzmocnienia współpracy i strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi w przyszłości. Zobowiązujemy się do wzmocnienia współpracy regionalnej między państwami wschodniej flanki NATO – Bukaresztańskiej Dziewiątki – która jest ważną formą koordynacji naszego bezpieczeństwa. Będziemy nadal dzielić się naszymi zdolnościami obronnymi, aby wspólnie przeciwdziałać zagrożeniom zewnętrznym, chronić wschodnią flankę sojuszu, w tym obszar Suwalszczyzny, oraz chronić państwa bałtyckie poprzez rozmieszczenie obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO. Jesteśmy gotowi do wzmocnienia dwustronnej współpracy wojskowej poprzez ustanowienie harmonogramu regularnych ćwiczeń wojskowych w celu osiągnięcia większej zdolności do współdziałania między naszymi siłami. Z niecierpliwością oczekujemy zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Oczekujemy, że jeszcze bardziej wzmocni on zdolność odstraszania i obronność NATO na wschodniej flance, w tym poprzez praktyczne wdrożenie zasady obrony za pomocą silnych, rozmieszczonych lokalnie jednostek o różnym stopniu gotowości bojowej i zdolności bojowej, wstępnie rozmieszczonego sprzętu i zasobów oraz szybko dostępnych posiłków. Z zadowoleniem przyjmujemy nowe regionalne plany obronne NATO mające na celu ochronę naszych obywateli i każdego centymetra terytorium naszych sojuszników. Istotne jest, aby niezbędne siły i zdolności zostały przydzielone do tych planów.

Odpowiednie wydatki na obronę są niezbędne, aby NATO mogło utrzymać swój cel, w tym wdrożenie decyzji podjętych na szczycie NATO w Madrycie. Oczekujemy ambitnego odnowienia zobowiązania do inwestycji w obronność na szczycie NATO w Wilnie, z minimalnym poziomem 2% PKB przeznaczanym na obronność. Jesteśmy zobowiązani do kontynuowania wysokich wydatków na obronność, zwiększenia inwestycji w infrastrukturę, krajowy przemysł obronny i modernizację sił zbrojnych, a także do wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa innych sojuszników.

Oczekujemy, że Szwecja stanie się pełnoprawnym członkiem NATO i wzywamy naszych sojuszników do jak najszybszego zakończenia procesu ratyfikacji członkostwa Szwecji.

Potwierdzamy nasze zaangażowanie w politykę otwartych drzwi NATO i zdecydowanie wspieramy euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. Musimy wzmocnić partnerstwo NATO z Ukrainą i zakotwiczyć Ukrainę w euroatlantyckiej architekturze bezpieczeństwa. Wzywamy szczyt NATO w Wilnie do zaproponowania jasnej ścieżki członkostwa Ukrainy w NATO, prowadzącej do zaproszenia Ukrainy do przystąpienia do Sojuszu. Miejsce Ukrainy jest w NATO, a jej członkostwo wzmocni sojusz i zwiększy bezpieczeństwo w Europie. W obliczu rosyjskiej agresywnej wojny, szczyt powinien również zapewnić wzmocnione krótko- i długoterminowe praktyczne i wojskowe wsparcie NATO dla Ukrainy.

Jesteśmy zaangażowani we wspieranie reform i euroatlantyckich aspiracji Bośni i Hercegowiny, Gruzji i Mołdawii. Będziemy dążyć do wzmocnienia ich partnerstwa z NATO. Na szczycie NATO w Wilnie oczekujemy dalszego zacieśniania współpracy NATO z państwami o podobnych poglądach, w szczególności z naszymi partnerami w regionie Indo-Pacyfiku i Unią Europejską, w odniesieniu do szerokiego zakresu wspólnych wyzwań.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie

Zdecydowanie potępiamy niesprowokowaną i nieuzasadnioną inwazję Rosji oraz brutalną wojnę przeciwko Ukrainie. Wzywamy Rosję do bezwarunkowego wycofania swoich sił z terytorium Ukrainy. Naruszając niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, Federacja Rosyjska, przy aktywnym wsparciu Republiki Białorusi, zagraża międzynarodowemu porządkowi opartemu na wartościach i przestrzeganiu zasad. Nasza demokratyczna społeczność musi wykazać się jednością i wytrwałością w konfrontacji z agresorem. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że Rosja codziennie popełnia zbrodnie wojenne, celowo atakując infrastrukturę cywilną i codziennie zadając Ukraińcom straszliwe cierpienia. Niedawne zniszczenie tamy w Kachowce i późniejsze powodzie są wyraźną eskalacją wojny. Rosja nadal wykorzystuje energię i żywność jako broń, powodując niedobory i zakłócenia w łańcuchach dostaw na skalę globalną – w wyniku czego cierpi cały świat. Rosja stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego na Ukrainie, w szczególności poprzez nielegalną okupację ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże. Ciągłe stosowanie szantażu nuklearnego, a także niedawne rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi, znacznie zwiększa ryzyko eskalacji. Wzywamy społeczność międzynarodową do podjęcia niezbędnych działań w sprawie niebezpiecznej elektrowni jądrowej w Ostrowcu, zbudowanej i obsługiwanej przez Rosatom. Podkreślamy znaczenie zapewnienia, że Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, w szczególności za międzynarodową zbrodnię agresji. Będziemy konsekwentnie wspierać wszelkie wysiłki prawne mające na celu zapewnienie sprawiedliwości Ukrainie i jej mieszkańcom, w tym ustanowienie międzynarodowego specjalnego trybunału ad hoc ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, który mógłby sądzić rosyjskich przywódców zaocznie. Wyrażamy zaniepokojenie rosnącą zależnością Białorusi od Rosji, która znacząco zmienia sytuację bezpieczeństwa w naszym regionie. Białoruś jest współodpowiedzialna z Rosją za wojnę agresji przeciwko Ukrainie. Wzywamy Białoruś do niepopierania Rosji, zaprzestania represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, w tym mniejszości polskiej i litewskiej, oraz podjęcia demokratycznego dialogu z białoruskim społeczeństwem obywatelskim. Litwa i Polska będą dążyć do zapewnienia, że indywidualne i sektorowe środki ograniczające UE wobec Rosji i Białorusi będą stale wzmacniane. Zwrócimy większą uwagę na walkę z obchodzeniem sankcji za pośrednictwem państw trzecich. Zobowiązujemy się do wzmocnienia współpracy z Ukrainą w formacie Trójkąta Lubelskiego i będziemy nadal zapewniać Ukrainie wsparcie wojskowe, polityczne, gospodarcze i finansowe. Będziemy koordynować wysiłki dwustronne, UE i NATO, aby pomóc Ukrainie w odbudowie jej kraju, wzmocnić jej odporność i wdrożyć wszystkie reformy na ścieżce europejskiej i euroatlantyckiej.

Współdziałanie i synchronizacja

Podkreślamy strategiczne znaczenie wspólnych polsko-litewskich projektów infrastrukturalnych w dziedzinie energetyki, transportu i mobilności wojskowej, takich jak budowa Rail Baltica, Via Baltica i Via Carpatia. W ubiegłym roku uruchomiono interkonektor gazowy GIPL, integrujący kraje bałtyckie i Finlandię z unijną siecią przesyłu gazu. Synergia z terminalem LNG w Kłajpedzie pozwala naszym krajom zabezpieczyć alternatywne źródła gazu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne. Odnotowujemy udaną integrację litewskiego i polskiego systemu elektroenergetycznego poprzez LitPol Link, a także realizację szeregu innych strategicznych projektów, które są ważne dla bezpiecznego i niezależnego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, co potwierdza niedawna analiza stabilności przeprowadzona przez Instytut Energetyki w Gdańsku. Popieramy dalsze wysiłki na rzecz jak najszybszego zakończenia synchronizacji bałtyckich systemów energetycznych z obszarem synchronizacji kontynentalnych europejskich sieci elektroenergetycznych, które powinny być odpowiednio przygotowane, aby uniknąć nieoczekiwanych zagrożeń i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne regionu przed możliwymi zagrożeniami lub zakłóceniami geopolitycznymi, a także zakończyć zależność od rosyjskiego systemu elektroenergetycznego, który obecnie zasila kraje bałtyckie. W pełni popieramy przyjęty już scenariusz, w którym podmorski kabel HVDC – Harmony Link – będzie kluczowym elementem zapewniającym odporność synchronizacji i możliwość transgranicznej wymiany energii. Podkreślamy znaczenie inicjatywy „Pasy Solidarności” dla zabezpieczenia alternatywnych szlaków handlowych dla Ukrainy przez UE. Litwa i Polska będą nadal zacieśniać współpracę w celu wzmocnienia odpornych połączeń międzysystemowych z Ukrainą w celu zwiększenia zdolności transportowych podwójnego zastosowania między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Podkreślamy potrzebę zwiększenia finansowania przez UE projektów mobilności wojskowej. W ramach przygotowań do zbliżającego się szczytu Inicjatywy Trójmorza (3SI) na Litwie w 2024 r. będziemy kontynuować nasze wspólne wysiłki w formacie 3SI w celu zwiększenia łączności i współpracy gospodarczej w naszym regionie, wzmocnienia więzi transatlantyckich, wykorzystania 3SI jako platformy odbudowy Ukrainy i pomocy jej infrastrukturze w integracji z UE i 3SI.

Mniejszości narodowe, oświata, nauka, kultura i pamięć Europy

Promujemy partnerstwa między naszymi krajami i ludźmi w dziedzinie edukacji, nauki, badań i kultury. Podkreślamy, że mniejszość polska na Litwie i litewska w Polsce są integralnymi częściami naszych społeczeństw i mają pozytywny wpływ na nasze życie społeczne, kulturalne i gospodarcze. Będziemy nadal chronić ich prawa, biorąc pod uwagę nasze zobowiązania w tej dziedzinie wynikające z Traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy między Republiką Litewską a Rzecząpospolitą Polską, a także nasze zobowiązania międzynarodowe. W szczególności zobowiązujemy się do utrzymania i wzmocnienia wysokiej jakości oświaty dla mniejszości narodowych. Zgadzamy się wzmocnić współpracę przewidzianą w przyjętej w 2019 roku Deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgadzamy się nasilać nasze wysiłki na szczeblu międzynarodowym w celu potępienia ciągłych naruszeń praw człowieka popełnianych przez autorytarne dyktatury, uczczenia pamięci ich ofiar i zwrócenia uwagi społeczeństw europejskich na trwającą walkę z brutalnymi reżimami. Wzywamy odpowiednie instytucje do wzmocnienia programów edukacyjnych i badawczych, do wzmożenia wysiłków w walce z dezinformacją i próbami pisania historii na nowo, do poświęcenia odpowiedniej uwagi śledztwom i upamiętnianiu zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne, do ukończenia budowy pomnika ofiar totalitaryzmu w Brukseli oraz do rozwijania projektów Europejskiej Sieci Pamięci i Solidarności. Będziemy nadal koncentrować się na wspólnej historii i dziedzictwie kulturowym naszych krajów w kontekście europejskim. Dobitnym przykładem takiej współpracy jest 160. rocznica powstania 1863-1864 r. (styczniowego), upamiętniona przez Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Jej kontynuacją będą obchody 230. rocznicy insurekcji Tadeusza Kościuszki.

Potwierdzamy nasze zaangażowanie w powołaną w 2020 roku Radę Prezydentów i doceniamy jej wkład w umacnianie naszych stosunków dwustronnych.

