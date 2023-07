W Wilnie 11-12 lipca odbywa się szczyt NATO. To największe wydarzenie w historii Litwy. Nad bezpieczeństwem czuwają litewskie i sojusznicze siły, łącznie przebywa 2,4 tys. delegatów. To okazja by wysłuchać i być wysłuchanym — a Litwa ma co powiedzieć.