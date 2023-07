„Polska i Litwa już współpracują z Ukrainą w dziedzinie bezpieczeństwa. Włączając współpracę militarną i wspólną jednostkę. Teraz współpraca trwa także na płaszczyźnie eksportacji zboża przez porty Polski i Litwy. Czy ta współpraca regionalna nie powinna dotyczyć także bliższej współpracy w sferze akademickiej, w kwestii badania i nauki dot. uzbrojenia?” — zapytał ukraińskiego przywódcę korespondent „Kuriera Wileńskiego” na szczycie NATO, Rajmund Klonowski.

Polska i Litwa „pierwszymi adwokatami Ukrainy”

Wołodymyr Zełenski odpowiadając na pytanie naszego korespondenta podkreślił rolę Litwy i Polski oraz zaznaczył podobieństwo historyczne, że oba te kraje „rozumieją czym jest utrata niepodległości”.

„Naszymi najpotężniejszymi partnerami są nasi przyjacielscy sąsiedzi, którzy zawsze wspierają Ukrainę — Litwa, Polska. Zawsze pierwsi adwokaci, orędownicy naszego członkostwa w NATO. I to wszystko rozumieją ze swojej historii, zagrożenia ze strony Rosji, do czego ona może doprowadzić i rozumieją, czym jest utrata niezależności, utrata niepodległości, tożsamości. Oni to przeszli i dlatego są naszymi naprawdę bliskimi przyjaciółmi” — odpowiedział Zełenski.

Duży wpływ miała digitalizacja — uratowano dane państwa

Kontynuując odpowiedź na pytanie Klonowskiego, Zełenski zaznaczył znaczenie cyfryzacji.

„Istnieją różne programy współpracy, w tym produkcja odpowiednich systemów obronnych. Także pracujemy nad miejscem w cyberprzestrzeni, pracowaliśmy nad digitalizacją, która ma duży wpływ. Na przykład — nie powiem jak — ale gdy zaczęła się wojna, uratowaliśmy nasze dane, naszego państwa, dane bankowości i inne dzięki temu, że mamy potężną cyfryzację w państwie i nasze aplikacji, istnieje wiele różnych” — podkreślił prezydent Ukrainy.

Szczyt NATO w Wilnie dobiegł końca

Szczyt NATO, który odbywał się w Wilnie 11-12 lipca, dobiegł końca. Był to szczyt przełomowy, bowiem potwierdzono zgodę Turcji na akcesję Szwecji do NATO. Oznacza to, że sojusz może mówić o „natowskim bałtyku”. O tym więcej w najbliższym numerze dziennika „Kuriera Wileńskiego” 13 lipca.

Czytaj więcej: Korespondent „Kuriera” na szczycie NATO: „Nową jakością jest rada NATO-Ukraina”

Opr. A.K.