Uroczystość odbyła się w nowej Sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie licznie zgromadziły się rodziny, przyjaciele, najbliżsi dyplomantów.

Prof. dr hab. Jerzy Halicki, dyrektor Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie przywitał przybyłych na uroczystość gości oraz absolwentów uczelni. W imieniu własnym oraz władz Uniwersytetu w Białymstoku reprezentowanych przez prof. Jarosława Matwiejuka, prorektora ds. rozwoju oraz pana Tomasza Zalewskiego, kanclerza uczelni, podziękował wszystkim zebranym za przybycie i uświetnienie uroczystości wręczenia dyplomów. Zaznaczył, że tegoroczni dyplomanci wykazali się bardzo dużą aktywnością.

— Studenci w tym roku mieli możliwość spotkania z przedstawicielami różnych firm litewskich, wykazali się bardzo dużą aktywnością. Gościliśmy również w Wilnie profesorów uniwersytetów z zagranicy, w ramach programu Erasmus + nasi studenci wyjeżdżali do uczelni zagranicznych. Nasza filia działa coraz prężniej. Chciałbym podkreślić aktywność studentów — uczestnictwo w wielu uroczystościach, i kulturalnych, i patriotycznych, w różnego rodzaju warsztatach. W tym roku na uczelni ruszyła także rekrutacja na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną — przemawiał prof. dr hab. Jerzy Halicki.

Czytaj więcej: W wileńskiej Filii UwB jesienią rusza pedagogika

Dyplomy ukończenia uczelni zostały wręczone ponad 30 absolwentom

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Prof. Jarosław Matwiejuk podkreślił, że kolejna rzesza znakomicie wykształconych na Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie młodych ludzi będzie mogła skorzystać ze swojej wiedzy, ze swoich umiejętności po to, aby budować siłę Republiki Litewskiej, a także siłę społeczności, którą reprezentują. — Ta wiedza, którą żeście otrzymali plus młodość musi zakończyć się sukcesem i tego wam życzę. Na nowej drodze życia, na nowej drodze z wyższym wyksztalceniem. Nie zawiedźcie nas — mówił prorektor ds. rozwoju.

Dyplomantom pogratulował także ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł.

— To wielki dzień, w którym ruszają państwo w świat z ogromną porcją wiedzy, ale także nowymi możliwościami. To dzień radości nie tylko dla państwa, ale także dla rodziców i wszystkich bliskich. Cieszę się również, że Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie rozwija się, wiem, że rozwijać się będzie jeszcze lepiej, że również techniczne zaplecze będzie lepsze. To ma kolosalne znaczenie. Lepsze możliwości infrastrukturalne, zdobywania wiedzy a także prowadzenia badań naukowych to wielka szansa także dla społeczności Polaków na Litwie. Zapewniam ze swojej strony osobiste wsparcie, jeżeli będzie potrzebne, a także wsparcie ambasady, jako miejsca ewentualnych spotkań. Niewątpliwie misja uniwersytetu to misja trudna w ogóle, a w przypadku Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie to misja szczególna, trudniejsza, bo realizowana poza granicami Polski. Cieszę się z tego, że oprócz rozwoju infrastruktury są również plany dalszego rozwoju także jeśli chodzi o kolejne kierunki wyższej edukacji. Ma to ogromne znaczenie dla społeczności Polaków na Litwie, bo potrzeba tutaj ludzi z wyższym wykształceniem, ludzi, którzy będą chlubą całej tej społeczności. Bardzo dziękuję, że właśnie państwo jesteście gotowi tę misję realizować — podkreślił Konstanty Radziwiłł.

Justyna Michalkiewicz, Karolina Kluk-Limanowska oraz Elżbieta Jankowska otrzymały dyplomy honorowe

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W tym roku studia licencjackie na kierunku ekonomia ukończyło dziewięć osób, tyle samo na kierunku informatyka, jedenaście osób zaliczyło studia na kierunku europeistyka. Pięciu osobom zostały wręczone dyplomy ukończenia studiów magisterskich. Trzy absolwentki: Karolina Kluk-Limanowska, Justyna Michalkiewicz oraz Elżbieta Jankowska otrzymały dyplomy honorowe.

Czytaj więcej: Wręczenie dyplomów Filii UwB w Wilnie 2023 [GALERIA]

Pogratulować dyplomantom przybyli m.in.: Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes ZPL oraz AWPL-ZCzR, Rita Tamaszunienė i Beata Pietkiewicz, posłanki na Sejm RL, Vida Montvydaitė dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych, Artur Ludkowski doradca premiera ds. mniejszości narodowych, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Danuta Narbut, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego, Grzegorz Sakson, radny w Samorządzie Miasta Wilna, Wojciech Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie „Macierz szkolna”, Stanisław Pieszko, prezes Fundacji Samostanowienie.