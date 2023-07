W Wilnie powstanie sklep z bezpłatną żywnością

— Obecnie po paczki żywnościowe ludzie przychodzą do placówek Banku Żywności, które działają na terenie całego kraju. Pierwszy sklep, do którego po odbiór darmowej żywności będą mogli zgłaszać się mieszkańcy stolicy oraz rejonu wileńskiego, niedługo zostanie otwarty w Wilnie — informuje „Kurier Wileński” Miglė Petronytė, kierowniczka działu komunikacji Banku Żywności (Maisto Bankas).

Ratują żywność przed zmarnowaniem

Misją tej charytatywnej organizacji jest wspieranie osób potrzebujących żywnością uratowaną przed zmarnowaniem. Dla realizacji tego celu bank prowadzi systematyczne pozyskiwanie żywności: współpracuje z rolnikami, producentami produktów żywnościowych, placówkami handlowymi.

— Codziennie pozyskujemy pełnowartościowe jedzenie, w tym np. produkty z uszkodzonymi opakowaniami, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń, lub krótkim terminem ważności — zaznacza rozmówczyni.

Według sondażu przeprowadzonego z inicjatywy Banku Żywności wynika, że co czwarty mieszkaniec Litwy wyrzuca jedzenie co najmniej raz na tydzień, zaś co drugi — kilka razy w miesiącu. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu pracowników placówki oraz licznych wolontariuszy uratowano od wyrzucenia ponad 6 tys. ton żywności nadającej się do spożycia. Są to głównie owoce i warzywa, napoje, mleko, sery, chleb, mięso.

Pomoc dla najbiedniejszych

Zebrane produkty trafiły do około 600 organizacji pozarządowych pomagającym ludziom biednym, do centrów dziennych dla dzieci, stołówek charytatywnych. Paczki żywnościowe trafiły też do seniorów, rodzin wielodzietnych. Dla wielu osób dostarczona przez wolontariuszy do domu paczka z jedzeniem staje się niekiedy jedynym posiłkiem na kilka dni z rzędu.

Żywność nie będzie rozdawana wszystkim chętnym

Produkty dostępne w sklepie będą pochodzić m.in. z supermarketów, które regularnie przekazują do Banku Żywności towar z krótkim terminem ważności. Sklep będzie więc nie tylko nowoczesną formą pomocy potrzebującym, ale także odpowiedzią na potrzebę ograniczenia marnowania żywności.

Pomimo że potrzeby są bardzo duże, żywność w sklepie nie będzie rozdawana wszystkim chętnym.

— Odbiór produktów ze sklepu będzie możliwy na podstawie informacji wystawianych przez pracowników socjalnych. Produkty ze sklepu trafią tylko do tych osób, które znajdą się na liście sporządzonej przez służby socjalne — podkreśla pracowniczka Banku Żywności.

Dobór produktów

Osoby, które przyjdą do sklepu, otrzymają pomoc w doborze produktów najbardziej korzystnych dla ich zdrowia.

— Nasi pracownicy pomogą w wyborze żywności. Wielu osobom zalecane są odpowiednio zbilansowane diety, ktoś jest chory, ktoś nie może spożywać cukru, a dla kogoś nie jest wskazane pieczywo — wyjaśnia Miglė Petronytė.

Planuje się, że kolejne tego rodzaju sklepy powstaną na terenie całego kraju.

