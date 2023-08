W Sejmie przystąpiono do pracy nad reformą podatkową

W tym dniu zatwierdzono inicjatywę związaną z ponowną oceny majątków osób, które w nadchodzącym sezonie grzewczym będą ubiegały się o rekompensatę za ogrzewanie.

— We środę Sejmowa Komisja Spraw Społecznych i Pracy przystąpiła do rozpatrzenia zainicjowanej przez rząd reformy podatkowej. Wysłuchaliśmy propozycje ministerstwa, parlamentarzyści mieli okazję zadać pytania. Na razie nie podjęto żadnych konkretnych decyzji, są one jedynie rejestrowane — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Justas Džiugelis, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Społecznych i Pracy.

Justas Džiugelis

| Fot. ELTA, Julius Kalinskas

Kolejne posiedzenie odbędzie się za miesiąc

Reforma podatkowa przedłożona przez rząd przewiduje wyższe podatki dla części ludności aktywnej zawodowo. Dzięki nowelizacjom więcej osób musiałoby płacić podatek od nieruchomości, zmieniłaby się procedura stosowania niektórych zwolnień i wprowadzony zostałby minimalny zasiłek dla bezrobotnych.

— Nie rozpatrywaliśmy każdej propozycji osobno. Czekamy jeszcze na wniosek z ministerstwa finansów w sprawie proponowanych poprawek. Na posiedzeniu postanowiliśmy także zwrócić się o opinię na temat proponowanej reformy do Banku Litwy. W zależności od liczby propozycji do obrad powrócimy 30 sierpnia lub 6 września — zaznacza przewodniczący komisji sejmowej.

Ocena majątków osób ubiegających się o rekompensatę

Zatwierdzono inicjatywę ponownej oceny majątków osób, które będą ubiegały się o rekompensatę za ogrzewanie w nadchodzącym sezonie grzewczym. Według Swietłany Kulpiny, szefowej Grupy Wsparcia Pieniężnego Ministerstwa Ochrony Społecznej i Pracy, to samorządy poinformowały ministerstwo o tym, że osoby, które posiadały kilka, a nawet kilkadziesiąt nieruchomości, prosiły o rekompensaty za ogrzewanie. W ten sposób krąg odbiorców rekompensat wzrósł o 27 tys. osób.

Podatek od nieruchomości

Przypominamy, jakie zmiany proponuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych — proponuje ona tradycyjny podatek za obiekt nieruchomościowy, a nie sumę ich wartości. Obiekty mieszkalne podlegałyby stawkom ulgowym. Oznacza to, że połowa mieszkańców w ogóle nie płaciłaby podatku, ponieważ punktem wyjścia do opodatkowania byłaby średnia wartość mieszkania w każdym samorządzie.

Większe stawki dla samozatrudnionych

Planowane jest stopniowe zwiększanie stawki dla osób prowadzących działalność indywidualną: w 2025 r. podatek wzrośnie z 15 do 17 proc., w 2026 r. — od 17 do 20 proc. Proponuje się również, aby zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej otrzymywały osoby o dochodach do 20 tys. euro (obecny limit to 45 tys. euro).

Planowane są też zmiany opodatkowania dla osób o wysokich dochodach. Proponuje się, aby wszystkie rodzaje dochodów były dodawane, a wysokie podlegały specjalnemu dodatkowemu opodatkowaniu w miejsce obecnie obowiązujących stawek progresywnych.

