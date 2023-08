Pamiętaj — nigdy nie jesteś sam

Samotność to uczucie definiowane jako brak więzi z innymi ludźmi. Oznacza to, że samotność można odczuwać nawet wtedy, gdy ma się wokół siebie wiele osób, ale nie ma się z nimi głębszej więzi. Osoby z niepełnosprawnościami, podobnie jak niektóre inne grupy społeczne, mogą być wrażliwe i bardziej narażone na odczuwanie samotności z powodu panujących w społeczeństwie stereotypów, które często prowadzą do odrzucenia i utrudniają rozwój głębszych więzi.

Mykolas Kriščiūnas, psycholog z organizacji „Jaunimo linija” (pol. „Linia młodzieży”), mówi o poprawie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i twierdzi, że aby zapewnić pomoc, ważne jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni.

Pomoc jest dostępna dla wszystkich

Dzieląc się swoim doświadczeniem Mykolas Kriščiūnas mówi, że młodej osobie często trudno jest dokładnie wyrazić swoje uczucia i myśli, dlatego rozmowę rozpoczyna się od tego, co dana osoba przeżywa tu i teraz. Według eksperta zdarzają się sytuacje, w których zaniepokojeni rodzice lub inni dorośli namawiają swoje dzieci do zwrócenia się o pomoc, a niekiedy dzieci i młodzież bezpośrednio proszą o pomoc bez zachęty ze strony dorosłych.

Psycholog uważa, że bezpieczeństwo i zaufanie buduje fakt, że pomoc świadczona przez „Jaunimo linija” jest bezpłatna, anonimowa i poufna.

„Nie pytamy o wiek, imię, miejsce zamieszkania czy inne okoliczności, mówimy tylko o sytuacji i trudnościach, jakich doświadcza dana osoba. Krewni mogą więc nie wiedzieć, że dana osoba szukała pomocy. »Jaunimo linija« i nasi wolontariusze są dumni z tego, że przyjmują każdego, kto potrzebuje wsparcia emocjonalnego. Ponieważ możemy komunikować się z naszymi wolontariuszami zarówno przez telefon, jak i czat online, dostępność wsparcia emocjonalnego wzrasta kilkakrotnie — niektórym może być łatwiej komunikować się w jednym lub drugim formacie — tworząc bezpieczną atmosferę, która zachęca ludzi w każdym wieku i z niepełnosprawnościami do zgłaszania się” — podkreśla psycholog.

Według Kriščiūnasa nie ma dokładnych statystyk dotyczących liczby dzieci z niepełnosprawnościami kontaktujących się z „Jaunimo linija”, ale mówi się, że rzeczywiście jest wiele skierowań.

Mówiene zrozumiałym językiem

„Jaunimo linija” wykorzystuje uniwersalne narzędzia i techniki, które można dostosować do każdego wieku lub innych cech. Emocje i myślenie to uniwersalne zjawiska, które występują w każdym wieku i u każdej płci.

„Oczywiście różni ludzie mają różne sposoby mówienia, różne myśli, różne umiejętności wyrażania swoich uczuć, więc każdy wolontariusz stara się nawiązać unikatowy kontakt ze swoim rozmówcą. Staramy się jednak rozmawiać z każdym z nich w autentyczny, osobisty sposób, nazywać uczucia i »nazywać rzeczy po imieniu«. Widząc, że problemy mogą być złożone i nie jednostkowe, zawsze zachęcamy ich do szukania dalszej pomocy u różnych specjalistów” — podkreśla rozmówca.

Psycholog rozwija tę myśl, mówiąc, że emocje niektórych osób są łatwe do natychmiastowego rozpoznania, podczas gdy słownictwo niektórych emocji ogranicza się do słów „dobry”, „zły” lub „normalny”. Z tego powodu podejmowane są wysiłki, aby dostosować się do osoby proszącej o pomoc i mówić w języku, który rozumie. Czasami łatwiej jest poznać swoje emocje poprzez ekspresję fizyczną, czasami poprzez działania lub myślenie („chcę krzyczeć”, „chcę płakać”, „chcę się śmiać”). Rozpoznawanie emocji ułatwia radzenie sobie z niepokojem, stresem i innymi pojawiającymi się problemami.

W kraju dostępna jest szeroka gama opcji wsparcia psychologicznego

Widoczna zmiana

Każde nieprzyjemne i negatywne doświadczenie może prowadzić do dystansowania się od innych ludzi, poczucia, że jeśli nie czujesz więzi z kilkoma osobami, nie będziesz w stanie poczuć więzi z nikim innym.

„Po rozmowach z wolontariuszami z »Jaunimo linija« często słyszymy, że ludzie, którzy zostali powitani i wysłuchani, czują się zainspirowani nadzieją, że mogą odnieść sukces w komunikowaniu się i byciu razem z innymi ludźmi. Myślę, że ważne jest, aby społeczność była świadoma potrzeby otwartości, akceptacji innych bez względu na ich niepełnosprawność lub status, aby docenić fakt, że możemy mieć mniej naturalnych punktów kontaktu z niektórymi ludźmi, ale wszyscy chcemy osiągnąć jakiś rodzaj połączenia z inną osobą” — zauważa specjalista.

W ostatnich latach nastąpiły poszczególne zmiany w „Jaunimo linija”, rozmowy są dłuższe i obejmują szerszy zakres zagadnień. Według Kriščiūnasa przyczyny tego są złożone. Wymienił długotrwałą pandemię koronawirusa i kwarantannę, wybuch wojny i dodał, że trudności gospodarcze rzeczywiście przyczyniają się do napięcia i niepokoju w społeczeństwie.

Wysoki popyt na pomoc

Kriščiūnas zwrócił uwagę, że młodzi ludzie stają się coraz bardziej odważni w mówieniu o swoim zdrowiu psychicznym, a tematy, o których rozmawiają, stają się coraz bardziej zróżnicowane; problemy w związkach, samotność, lęk, problemy ze zdrowiem psychicznym są zawsze powszechne, a więcej niż jedno na dziesięć zgłoszeń dotyczy ryzyka samobójstwa lub samookaleczenia, co nie jest rzadkością wśród młodych ludzi” — wyjaśnia psycholog.

Ponadto warto mieć świadomość, że młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie często znajdują się w okresie niepewności ze względu na liczne zmiany społeczne, technologiczne i inne. Psycholog podkreślił, że zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne zawsze było duże, a obecny okres wyróżnia się tym, że wachlarz problemów i źródeł trudnych uczuć jest niezwykle szeroki.

„Jaunimo linija” zapewnia wsparcie emocjonalne pod numerem 8 800 28 888 lub online na stronie https://jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-pokalbiais-internetu/.

Więcej informacji na temat trudności emocjonalnych i zdrowia psychicznego oraz bezpłatnej pomocy można znaleźć na stronach www.pagalbasau.lt, www.tuesi.lt.

