„Zapraszamy mieszkańców rejonu wileńskiego do zgłaszania nam swoich pomysłów – spośród wszystkich nadesłanych wybierzemy zwycięzców i będziemy dążyć do realizacji ich wizji, co przyczyni się do dobra mieszkańców rejonu wileńskiego i celowego korzystania z przestrzeni publicznych” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Jedna osoba może złożyć więcej niż jedną propozycję. Swoim pomysłem możecie podzielić się, wypełniając formularz na stronie internetowej samorządu www.vrsa.lt lub wysłać wiadomość e-mail: idejos@vrsa.lt.

Zapraszamy do składania propozycji do 1 października br. Zwycięzców i ich idee ogłosimy w listopadzie.

