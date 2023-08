Punkt medyczny w Bujwidzach wznowił swoją działalność

Jak powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Danuta Korkus, przewodnicząca zarządu Wspólnoty Bujwidzkiej, „mieszkańcy Bujwidz bardzo cieszą się z tego powodu i składają ogromne podziękowania dla władz rejonu wileńskiego za to, że dbają o maluczkich, o starsze osoby, o dzieci. Mieszkańcy czują się dowartościowani, dopieszczeni, zauważeni i taka godność ludzka obudziła się, ufność wobec władzy wstąpiła”.

Mieszkańcy chętnie korzystali z usług punktu medycznego

— Punkt medyczny w Bujwidzach został zamknięty 2 lata temu. Było to związane z tym, że pani felczer, która tam pracowała, odeszła na emeryturę. Jedyny punkt medyczny w Bujwidzach przestał działać. Ówczesna władza rejonu wileńskiego mieszkańcom Bujwidz powiedziała, że punkt nie będzie działał, ponieważ nie ma pracownika, nie ma środków, że punkt medyczny nie jest funkcjonalny i nie jest potrzebny, dlatego że starostwo jest bardzo nieliczne i większość mieszkańców i tak jeździ do przychodni do Niemenczyna. Ale, gdy działał punkt medyczny, mieszkańcy chętnie korzystali z jego usług — opowiada Danuta Korkus.

Bujwidze to wieś usytuowana na pograniczu litewsko-białoruskim

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Bujwidze 17 km od Niemenczyna i 44 km od Wilna

Bujwidze to wieś usytuowana na pograniczu litewsko-białoruskim. Wieś znajduje się w odległości 17 km od Niemenczyna, a 44 km od Wilna. W samej wsi Bujwidze mieszka około 300 osób, większość mieszkańców to osoby w starszym wieku, emeryci. Po zamknięciu jedynego punktu medycznego mieszkańcy Bujwidz zostali bez pierwszej pomocy opieki medycznej.

Ogromne trudności dla mieszkańców

— Ludziom sprawiało to ogromne trudności, ponieważ żeby zmierzyć ciśnienie, czy wypisać jakiś lek, musieli jechać do przychodni do Niemenczyna. Dojechać tam jest trudno, zwłaszcza, że mieszkańcy Bujwidz to przede wszystkim osoby starsze, a budynek, w którym znajdował się punkt medyczny, stał pod kluczem. Po jakimś czasie zaczęły chodzić słuchy, że być może ten budynek zostanie wystawiony na licytację — mówi pani Korkus.

Przez dwa lata pozbawieni opieki medycznej

I tak przez 2 lata mieszkańcy nie mieli żadnej opieki medycznej w Bujwidzach. Dla ludzi to była bardzo wielka niedogodność. W tym roku w czerwcu Wspólnota Bujwidzka zainicjowała spotkanie z nowo wybranym merem rejonu wileńskiego Robertem Duchniewiczem. Mer rejonu wileńskiego na spotkanie przyjechał z dyrektorem administracji Władysławem Kondratowiczem.

Niedobudowane budynki można wykorzystać na ośrodek opieki zdrowotnej

— Podczas spotkania pani Bronisława Siwicka, lekarka, która była nie tylko założycielem Stowarzyszenia Polskich Medyków na Litwie, ale która też jest aktywnym członkiem Wspólnoty Bujwidzkiej podczas spotkania wystąpiła z apelem do pana Roberta i pana Władysława o wznowienie pracy tego punktu medycznego. Pani Bronisława podkreśliła też, że można wykorzystać niedokończone budynki w Bujwidzach i stworzyć tam ośrodek opieki zdrowotnej — mówi przewodnicząca zarządu Wspólnoty Bujwidzkiej.

Pan mer i pan dyrektor uważnie wysłuchali apelu i wyrazili wielkie zainteresowanie właśnie tym tematem, ponieważ w momencie, kiedy powstanie takie centrum, to ludzie nie tylko otrzymają pomoc medyczną, ale też będą mieli miejsca pracy.

Pozytywne relacje z nową administracją rejonu wileńskiego

— Mer Robert Duchniewicz wspólnocie z Bujwidz obiecał, że dołoży wszelkich starań, żeby w Bujwidzach znów został otwarty punkt medyczny. Nowy mer załatwił problem i od 17 lipca punkt wznowił swoją działalność. Punkt działa 2 razy w tygodniu przez kilka godzin. Na razie to wystarczy. Bardzo cieszymy się z tego powodu i kierujemy ogromne podziękowania dla władz rejonu wileńskiego za to, że dbają o nas, o maluczkich, o starsze osoby, o dzieci. Czujemy się dowartościowani, dopieszczeni, zauważeni i taka godność ludzka obudziła się, ufność wobec władzy wstąpiła. Nawiązują się pozytywne relacje z nową administracją rejonu wileńskiego i bardzo się z tego cieszymy – mówi Danuta Korkus, przewodnicząca zarządu Wspólnoty Bujwidzkiej.

Bronisława Siwicka

| Fot. archiwum prywatne

Brak punktów medycznych w rejonie wileńskim

Na spotkaniu Bronisława Siwicka jako lekarka, członkini wspólnoty z Bujwidz, oraz jako znawczyni problemów zdrowotnych mieszkańców rejonu wileńskiego oraz przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie przedstawiła sytuację zdrowotną w rejonie wileńskim i to, jak bardzo w Bujwidzach jest potrzebny punkt medyczny.

– Sytuacja zdrowotna w rejonie wileńskim jest bardzo zła. Ludzie muszą długo czekać, żeby trafić do lekarza; łóżek w szpitalu brakuje. Takich wsi jak Bujwidze, gdzie nie ma żadnego punktu medycznego, w rejonie wileńskim jest bardzo dużo. Gdy w Bujwidzach nie było żadnego punktu medycznego, ludzie nie mieli dokąd zwrócić się o pomoc medyczną – powiedziała Bronisława Siwicka.

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie weźmie pod swoją opiekę punkt medyczny, jeżeli administracja samorządowa wyrazi na to zgodę. Wspólnota Bujwidzka bardzo cieszy się z tego, że wreszcie mieszkańcy mają dokąd zwrócić się o pomoc medyczną. Są bardzo wdzięczni merowi za operatywną pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Bronisławie Siwickiej sytuacja zdrowotna w rejonie wileńskim jest bardzo dobrze znana. W 2018 r. w książce „Polacy na Litwie — przeszłość i teraźniejszość” został zamieszczony jej artykuł, w którym właśnie poruszyła problem reorganizacji ochrony zdrowia na Litwie i przedstawiła wyniki reformy zdrowotnej na Wileńszczyźnie.

