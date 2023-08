700-lecie Wilna po polsku: „Czerpać z historii inspiracje”

„Chcemy uczcić dziś 700 lat Wilna po polsku. Chcemy, by ten koncert był formą serdecznych życzeń, które składamy naszemu ukochanemu miastu. Tak jak nasi przodkowie, obywatele II RP i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz czy Józef Piłsudski zachwycamy się grodem nad Wilią i cieszymy się, że możemy czerpać z jego historii inspiracje” — powiedział otwierając koncert Marek Kubiak, prezes WOM ZPL i organizator konkursu.

Do zebranych zwrócił się także Andrzej Dudziński, I radca – kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Wilnie. „Jest mi niezwykle miło otworzyć dzisiejszy koncert. To wydarzenie wpisuje się doskonale w kalendarz świętowania 700-lecia Wilna. Bardzo się cieszę, że tu, przy niedawno rozbudowanym Domu Kultury, polska społeczność ma sposobność, by zaświadczyć o swojej przynależności do tego miejsca, pokazać, że dba o swoją tożsamość, kulturę, historię i chce się nią dzielić” — powiedział polski dyplomata.

Na scenie przy DKP wystąpiły zespoły i wykonawcy doskonale znani i lubiani przez wileńską publiczność.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Zaprosiliśmy do celebrowania urodzin Wilna przede wszystkim naszą stałą widownię, zespoły i wykonawców, którzy są najbardziej popularni na Wileńszczyźnie. Na naszej scenie występują więc najlepsi z najlepszych, przedstawiciele różnych gatunków muzycznych. Nie zapominamy także o najmłodszych, przygotowaliśmy dla nich sale zabaw w DKP — powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Bożena Mieżonis, koordynatorka projektów kulturalnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Koncert rozpoczął się o godz. 14:00 i potrwał do późnego wieczora. Na scenie wystąpili m.in.: Kapela Wileńska, Polski Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna”, Zespół Tańca Ludowego „Perła”, Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca „Sto Uśmiechów”, Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”, Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”, zespół Folk Vibes. Ostatnim i bardzo oczekiwanym przez publiczność akcentem był występ Katarzyny Zvonkuvienė.

Ostatnim i bardzo oczekiwanym przez publiczność akcentem był występ Katarzyny Zvonkuvienė

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023” za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.