My Cyganie! Ujmujący pochód w Wilnie

Brenda Mazur: Podróżnikiem czuje się często ten, kto swoje wyjazdy organizuje samodzielnie. Nie korzysta z drogich hoteli, wczasów all inclusive, jest kreatywny, chce zobaczyć to, czego nie widać na folderach biur podróży, i często działa z niewielkim budżetem. Turysta zaś to ktoś, kto raczej stawia na wygodę i zdaje...