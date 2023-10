Litwa nie pójdzie w ślady Polski: 13. emerytury nie będzie

Rimantė Šalaševičiūtė, przewodnicząca sejmowej Komisji Spraw Socjalnych i Pracy, była minister zdrowia proponuje jednorazową wypłatę dla osób otrzymujących świadczenia emerytalne, renty socjalne i rekompensaty.

13. emerytura niepotrzebna?

— Dla nas było wielką niespodzianką to, że według litewskich polityków ludzie nie potrzebują 13. emerytury. Tu warto podkreślić, że nie proponowaliśmy, żeby 13. emerytura raz do roku była wypłacana wszystkim emerytom. Mowa była przede wszystkim o pomocy dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują, których świadczenia są najmniejsze. Cieszy nas jedynie to, że mniej więcej o 60 euro mają wzrosnąć emerytury z tytułu pomocy w starości — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Rimantė Šalaševičiūtė.

Inicjatorka projektu ustawy ocenia, że jego wdrożenie w pierwszym roku kosztowałoby budżet państwa około 200 mln euro, zaś w kolejnych latach zapotrzebowanie na środki mogłoby ulec zmianie.

— Jeśli projekt ustawy zostałby przyjęty, zapewniałby jednorazową wypłatę raz w roku wszystkim osobom pobierającym emerytury z ubezpieczenia społecznego, emerytury z tytułu pomocy w starości i renty inwalidzkiej. Seniorzy, którzy otrzymują średnią lub poniżej średniej emeryturę z ubezpieczenia społecznego, która jest ustalana i wchodzi w życie 1 stycznia przyszłego roku, byliby uprawnieni do takiej wypłaty. Wysokość świadczenia byłaby powiązana z podstawową kwotą części ogólnej emerytury i podstawową kwotą emerytury z tytułu pomocy społecznej. Myślę, że raz do roku dodatkowe pieniądze dla najbiedniejszych byłyby bardzo pomocne — mówi przewodnicząca sejmowej Komisji Spraw Socjalnych i Pracy.

Obciążenie dla budżetu

W przypadku zatwierdzenia ustawy przez Sejm, emeryci otrzymywaliby roczną wypłatę w wysokości co najmniej 246 euro. Beneficjenci rent socjalnych i rekompensat otrzymywaliby wypłatę w wysokości 184 euro.

— 13. emerytura byłaby wypłacana dla seniorów do 20 listopada. Listopad wybraliśmy nieprzypadkowo. To jest miesiąc, kiedy przychodzą już rachunki za ogrzewanie, zbliżają się święta. Dodatkowe roczne płatności o charakterze ryczałtowym, znane również jako 13. i 14. emerytura, są wypłacane w Austrii, na Cyprze, Węgrzech, we Włoszech, w Polsce, Portugalii i na Słowacji. Nie wiem, dlaczego nasi politycy nie chcą naśladować dobrych przykładów — zaznacza Šalaševičiūtė.

„Za” projektem ustawy o okresowej wypłacie emerytur głosowało 32 posłów, 39 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Sejm nie widział potrzeby poprawienia projektu i został on odrzucony.

Według premier Ingridy Šimonytė z powodu dodatkowego obciążenia dla budżetu inicjatywa ta spotkała się z największą krytyką. Premier filozoficznie zaproponowała, abyśmy przemyśleli, czy lepiej jest mieć 12 większych emerytur, czy 12 mniejszych emerytur i 13. emeryturę.

W sierpniu 2023 r. na Litwie było około 616 tys. osób pobierających emerytury i około 7,5 tysiąca osób pobierających wcześniejsze świadczenia emerytalne.

