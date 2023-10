Przedsiębiorczyni Ugnė Usevičiūtė dzieli się swoim osobistym doświadczeniem — schudła 140 kilogramów. Wyjaśnia, jak i dlaczego zdecydowała się zdrowiej odżywiać, więcej poruszać i jak wygląda teraz jej codzienna aktywność.

Życie kręciło się tylko wokół pracy

Według Usevičiūtė, nie było konkretnego powodu, dla którego zdecydowała się na zdrowszy styl życia: „Nie cierpiałam na żadne choroby, nie czułam presji ze strony otoczenia. W tamtym czasie czułam, że prowadzę »normalne« życie — wszystko kręciło się wokół pracy, byłam skupiona na sukcesie biznesowym, miałam mało rozrywki i życia osobistego, nie uprawiałam aktywności fizycznej, nie dbałam o siebie, o to co i kiedy jem, byłam przepracowana” — wspomina.

Nagle, pewnego dnia, wpadła na pomysł, że musi pozbyć się nadwagi, więc nie czekając na nowy rok, poniedziałek, pierwszy dzień miesiąca czy następny poranek, rozpoczęła realizować swój plan — jeść zdrowiej i więcej się poruszać: „Kiedy wróciłam do domu, wyrzuciłam wszystkie niezdrowe produkty z domu i poszłam na spacer — tak to się zaczęło.

Talerz z jedzeniem stał się bardziej kolorowy i zróżnicowany

Ugnė Usevičiūtė przyznaje, że nie napotkała żadnych trudności w zmianie stylu życia, ponieważ opracowała plan, aby cały proces był jak święto i aby uniknąć jakiegokolwiek dyskomfortu.

„Nie stosowałam żadnych diet, nie liczyłam kalorii, nie ważyłam produktów. Jadłam dużo i starałam się, aby potrawy, które jadłam, były smaczne i pięknie się prezentowało” — opowiada.

Przestrzegała następujących podstawowych zasad: jedz 4 posiłki dziennie, zawsze o tej samej porze, bez przekąsek, bez dodatku cukru, ograniczaj potrawy tłuste i z mąki, jedz tylko jedzenie domowej roboty i nie kupuj przetworzonych produktów ze sklepu, a tylko produkty wartościowe.

„Moje talerze z posiłkami były zawsze duże, pełne kolorowego i zróżnicowanego jedzenia, aby uzyskać wystarczającą ilość składników odżywczych. Gdybym miała określić moją receptę na sukces w jednym zdaniu, byłoby to jedzenie warzyw z mięsem, a nie mięsa z warzywami” — zauważyła.

Nie obwiniała się za chwile słabości

Dla kobiety, która dokonała radykalnej zmiany w swoim stylu życia, najważniejszą rzeczą jest wiara w to, co robisz — zasada, która ma zastosowanie w każdej sytuacji: „Jeśli nie wierzysz w siebie, jeśli długo rozmyślasz, jeśli się wahasz, jeśli nie czujesz się silna, istnieje duże ryzyko, że nie osiągniesz swojego celu. Bardzo ważne jest również, aby schudnąć dla siebie, a nie po to, aby zmieścić się w nową sukienkę lub zadowolić kogoś innego. Nie chodzi o fizyczne piękno, ale o możliwość komfortowego życia”.

Kobieta przyznaje, że na jej drodze do transformacji było kilka chwil słabości — czasami nie mogła się powstrzymać od jedzenia słodyczy lub innych potraw, które były niedopuszczalne w okresie redukcji masy ciała podczas różnych świąt. Jednak nie osądzała siebie za te kilka okazji, ponieważ nie miały one wpływu na ogólny wynik.

Dzięki zmianie stylu życia odnalazła miłość do siebie

Rozmówczyni opowiada, że zmiana stylu życia zmieniła wszystko — jej życie osobiste, pracę i priorytety w życiu, a także pojawiło się dużo miłości do samej siebie. Każde spojrzenie w lustro dodawało jej otuchy: „Kiedy lubisz siebie, zyskujesz dużo pewności siebie. Ludzie, którzy są pewni siebie, są inaczej akceptowani przez otoczenie, więc koło się zamyka — miłość do siebie zamienia się w miłość do innych i przynosi sukces w tym, co robisz”.

Obecnie U. Usevičiūtė nie wyobraża sobie życia bez codziennych porannych ćwiczeń, bez robienia co najmniej 20 tys. kroków każdego dnia, bez podróżowania i spełniania swoich marzeń.

„Odwiedziłam już 50 krajów, ale marzę o podróżowaniu po całym świecie. Chcę również wspiąć się na co najmniej 10 szczytów — do tej pory zdobyłam jeden” — dzieli się swoimi osobistymi ambicjami.

Jest szczęśliwa, że nie zmieniła tylko jednego elementu swojej codziennej rutyny, takiego jak dieta, ale dokonała radykalnej zmiany całego swojego stylu życia: „Nie mam wątpliwości, że był to klucz do mojego sukcesu, dobrego samopoczucia i wyników, które osiągnęłam dzisiaj. A przede wszystkim jestem zadowolona z faktu, że moje nawyki żywieniowe ustabilizowały się i od prawie sześciu lat z powodzeniem utrzymuję wagę w tym samym miejscu”.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Znalezienie wewnętrznej motywacji jest niezbędne dla sukcesu

Dr Laima Bulotaitė, profesor na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego, powiedziała, że wszyscy ludzie są różni i normalne jest odczuwanie negatywnych emocji podczas próby zmiany stylu życia. „Może się wydawać, że wszyscy cieszą się życiem, relaksują się w domu, jedzą słodycze i nie przybierają na wadze, ale jesteś jedyną osobą, która zmaga się z wprowadzeniem zmian” — mówi L. Bulotaitė.

Według profesor, jeśli zmiana zachowania jest niepokojąca, oznacza to, że robisz coś źle, wybrałeś niewłaściwą drogę lub nie wiesz dokładnie, dlaczego to robisz. Dlatego pierwszym krokiem jest spojrzenie do wewnątrz i zrozumienie motywów zmiany. „Negatywnych emocji i nawrotów najczęściej doświadczają ci, którzy sami nie odpowiadają na te pytania i których motywy do zmiany zachowania są zewnętrzne — ktoś ci doradził, ale sam nie byłeś tego świadomy” — wyjaśnia.

Według Bulotaitė zdrowie fizyczne jest nierozerwalnie związane ze zdrowiem psychicznym i emocjonalnym. Musisz więc zrozumieć, że jeśli wzmocnisz swoje ciało fizyczne, będziesz więcej się ruszać i ćwiczyć, twój nastrój się poprawi, będziesz mieć lepsze emocje i jaśniejsze myśli”.

Zam. 2726

P rojekt „Twórzmy korzystne dl a zdrowia nawyki!” jes t w spierany finansowo z e środków Państwowego F unduszu Wzmacniania Z drowia Społecznego