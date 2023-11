Ekologia na cmentarzach: więcej modlitwy, mniej odpadów

Często jednak zapomina się później uprzątnąć przyniesione ozdoby. Plastikowe śmieci niekiedy pozostają do wiosny. Ekolodzy co roku w przededniu świąt zwracają się do mieszkańców z apelem, by nie przyczyniali się do tworzenia wielu ton śmieci z plastiku, których później nie da się poddać recyklingowi. Duchowni zaś zaznaczają, że modlitwa i pamięć oraz jedno symboliczne światełko na grobie bliskiej osoby znaczą dużo więcej niż dziesiątki zapalonych zniczy.

Szczególnie należy unikać sztucznych bukietów

— Z roku na rok z cmentarzy wywozi się coraz większe ilości śmieci i to nie tylko po świętach. W październiku w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku liczba odpadów na stołecznych cmentarzach wzrosła o 8 proc. Na cmentarze przynoszona jest coraz większa liczba zniczy, wianków, kwiatów — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Diana Lubė, dyrektorka biznesowa przedsiębiorstwa Ecoservice.

Firma ta dba o porządek na wszystkich 52 stołecznych cmentarzach.

— Nie dekorujmy grobów bliskich setkami zniczy czy ogromnymi wiązankami plastikowych kwiatów. Szczególnie należy unikać sztucznych bukietów, które wyprodukowane są z drutów znajdujących się wewnątrz plastikowych łodyg oraz ze sztucznego tworzywa, z którego wykonane są liście i płatki. Właśnie z powodu zawartości w nich różnego rodzaju materiałów nie mogą być one ponownie przetworzone. Tego rodzaju dekoracje są totalnym złem z punktu widzenia recyklingu i ekologii. Podczas sprzątania grobów należy je wrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane, nienadające się do recyklingu. Stanowczo lepsze są żywe kwiaty. Gdy zwiędną, należy je wrzucić do pojemników przeznaczonych na bioodpady. Następnie z ulegających naturalnemu rozkładowi odpadów produkowany jest kompost. Kwiaty doniczkowe należy koniecznie wyjąć z doniczki. Powinniśmy także pamiętać, by zarówno plastikowe doniczki czy dekoracyjny, pokryty warstwą plastiku papier, wrzucić do pojemników na plastik — zaznacza rozmówczyni.

Nie wszystkie znicze nadają się do recyklingu

— Z punktu widzenia ekologii najbardziej odpowiednie są szklane znicze. Po pierwsze można je wykorzystać wielokrotnie, zmieniając tylko wkład. Po drugie, nawet znicze zalane woskiem czy parafiną nadają się do ponownego przetworzenia na kolejne wyroby ze szkła. Należy je wrzucać do pojemników na szkło razem z metalowymi pokrywkami. Pokrywki następnie są rozdzielane za pomocą magnesu — wyjaśnia specjalistka.

Warto też wiedzieć, że plastikowe znicze ze śladami parafiny czy wosku nie nadają się do recyklingu. Takie zużyte znicze można jedynie utylizować. Przedtem trzeba je wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Dlatego lepiej jest kupić i przynieść na cmentarz znicze ze szkła. Nie należy też zapominać o wiankach z żywych kwiatów. Nie wolno jednak ich wrzucać do pojemnika na bioodpady, ponieważ w wiankach oprócz kwiatów, gałązek czy liści znajdują się też elementy plastikowe czy metalowe oraz gąbka, którą należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

