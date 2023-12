Antologia „Pojemny horyzont”: spotkanie polsko-litewskiej poezji

Współpraca między polskim i litewskim środowiskiem literackim

Wiodąca idea antologii koncentruje się na poszukiwaniach tego, co łączy poetów obu kultur, przedstawiając ich osobiste historie, marzenia, a także reakcje na wyzwania współczesnego świata. „Pojemny horyzont” to nie tylko zbiór wierszy, lecz również manifest różnorodności i świadectwo wspólnoty, które ma służyć wzmacnianiu więzi kulturowych i współpracy między polskim i litewskim środowiskiem literackim.

Niezwykła graficznie

Niezwykłym zabiegiem graficznym, który podkreśla ideę współistnienia różnych perspektyw, jest umieszczenie oryginalnych wierszy i ich przekładów obu języków na przeciwległych stronach książki. Ten projekt graficzny nie tylko odzwierciedla tematyczne mosty, które autorzy budują, ale także podkreśla piękno wzajemnych translacji i dialogu kulturowego.

Fundament dla przyszłych pokoleń

„Pojemny horyzont” to nie tylko książka, to manifest odkrywania istotnych dla młodych twórców Litwy, niezależnie od ich narodowości i języka, w jakim tworzą. To także zaproszenie do wspólnego odkrywania i interpretowania, coś, co stanie się fundamentem dla przyszłych pokoleń.

Bartosz Połoński: „Książka stanie się mostem nie tylko między dwoma językami, ale także między dwoma narodami”

Autor antologii, Bartosz Połoński, wyraził nadzieję, że ta książka stanie się mostem nie tylko między dwoma językami, ale także między dwoma narodami, inspirując do kontynuacji dialogu, zrozumienia i współtworzenia.

Zapraszamy do zgłębienia „Pojemnego horyzontu” i dołączenia do tej literackiej podróży, która z pewnością rozszerzy horyzonty czytelników i otworzy nowe perspektywy na współczesną poezję Polski i Litwy.

Publikacja książki została wsparta przez wiele instytucji, m.in. Vilnius 700 (Vilniaus miesto savivaldybė), Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Instytut Polski w Wilnie i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.