Biskup Telsz Algirdas Jurevičius w 2023 r. postanowił nie ubiegać się o akredytację kierunku Nauki religijne, bo seminarzyści pobierają te nauki w Kownie i Wilnie. W efekcie pozostają tylko kursy przygotowawcze, ale samo seminarium nie znika.

Brak alumnów

— Seminarium duchowne im. Biskupa Vincentasa Borisevičiusa w Telszach będzie kontynuować swoją dotychczasową działalność w zakresie kursów przygotowawczych. Od kilku lat przyjmuje ono seminarzystów z całej Litwy, których obecnie w Telszach jest trzech. Na Litwie istnieją trzy seminaria — w Telszach, Kownie i Wilnie. W sumie do kapłaństwa przygotowuje się 25 seminarzystów: 3 w Telszach, 5 w Seminarium Duchownym w Kownie i 17 w Wyższym Seminarium Duchownym św. Józefa w Wilnie — poinformowano „Kurier Wileński” w sekretariacie Konferencji Episkopatu Litwy.

Seminarium w Telszach będzie organizować kursy przygotowawcze dla przyszłych księży. Będzie to tylko kurs, na którym studenci będą mogli zgłębiać swoje powołanie i przygotowywać się do studiów. Seminarium nie potrzebuje do tego akredytacji. Kurs przygotowawczy ma na celu zapoznanie kandydatów do kapłaństwa ze studiami teologicznymi, aby zrozumieć misję kapłana, uczy też życia wspólnotowego. Po ukończeniu kursu przygotowawczego możliwa będzie kontynuacja nauki w seminariach duchownych działających w Wilnie i Kownie.

Cofnięcie uprawnień Seminarium Duchownemu im. Biskupa Vincentasa Borisevičiusa w Telszach do prowadzenia studiów i działalności związanej ze studiami oznacza utratę przez seminarium statusu uczelni i prawa do nadawania kwalifikacji, dyplomów i ich duplikatów. Gdyby jednak seminarium miało w przyszłości wznowić działalność w zakresie organizacji i prowadzenia studiów, wszystkie procedury związane z nadawaniem uprawnień do prowadzenia studiów musiałyby zostać przeprowadzone na nowo, zgodnie z przepisami ustawy o nauce i studiach.

W seminarium duchownym w Telszach już od dłuższego czasu nie są prowadzone studia wyższe — termin ich akredytacji upłynął w sierpniu 2021 r. W związku z brakiem wystarczającej liczby alumnów placówka sama postanowiła nie prowadzić już studiów wyższych.

Placówka otwarta także dla świeckich

W ciągu ostatnich 30 lat, od 1989 do 2019 r., do seminarium wstąpiło 262 studentów, ale tylko nieco ponad połowa — 143 — została wyświęcona. Latem ubiegłego roku 8 seminarzystów wyraziło chęć studiowania w litewskich seminariach, 6 zostało przyjętych, a każdego roku wyświęcanych jest tylko kilku księży. W 2023 r. na Litwie było 735 księży — 650 duchownych diecezjalnych i 85 zakonników.

Seminarium duchowne w Telszach zostało założone w 1927 r. Obecnie placówka nie tylko organizuje kursy przygotowawcze dla kandydatów do kapłaństwa, ale jest otwarta także dla świeckich. Odbywają się tu rekolekcje, konferencje, seminaria i inne wydarzenia. W zachodniej części budynku znajduje się ekspozycja dziedzictwa sakralnego Muzeum Żmudzkiego „Alka”. W seminarium jest kaplica, dwie sale konferencyjne, oferowane usługi gastronomiczne, są miejsca noclegowe.

