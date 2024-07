Obrona oświaty

Zdaniem przewodniczącego ostatnie trzy lata należały do pomyślnych. „Związek Polaków na Litwie się wzmocnił. W 2021 r., kiedy objąłem stanowisko — ZPL miał kilkadziesiąt tysięcy zadłużenia, teraz jesteśmy 40 tys. na plusie. Zwiększyła się ilość członków, 700 nowych osób przybyło, wszystkie oddziały zostały zachowane. Generalnie jest dynamiczny rozwój, jest on wzmocniony, o tym też świadczą licznie przybyli goście. Ogrom wykonanej pracy został dzisiaj przedstawiony zarówno w referacie prezesa ZPL, jak również przez poszczególne oddziały” — oświadczył zebranym Waldemar Tomaszewski. Polityk dodał, że obecnie największym priorytetem organizacji jest walka o polską oświatę na Litwie.

Jest to jego druga kadencja. Po raz pierwszy Tomaszewski został wybrany na prezesa ZPL w 2021 r. Wcześniej długoletnim prezesem ZPL był Michał Mackiewicz. Tomaszewski od 1999 r. jest prezesem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Decyzję o kandydowaniu na przewodniczącego ZPL Tomaszewski podjął, aby ukrócić dyskusje w społeczeństwie polskim na Litwie. „Powstały jakieś dyskusje niepotrzebne, co osłabia polską społeczność” – mówił przed trzema laty polityk.

W tym roku ZPL obchodzi 35. rocznicę istnienia. „Na pewno będziemy świętowali 100-lecie, jestem co do tego przekonany. To jest organizacja, która jest nie tylko bardzo ważna, ale bardzo potrzebna nam, Polakom na Litwie. Doczekamy się i 100-lecia, i większych jubileuszy, bo to jest organizacja ponadczasowa” — oświadczył w DKP Tomaszewski.

Na sobotni zjazd przybyło wielu gości. Na sali był obecny ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł, posłowie na Sejm RP Andrzej Tomasz Zapałowski, Tadeusz Samborski oraz posłowie litewskiego parlamentu, Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski.

29 czerwca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się 17. zjazd Związku Polaków na Litwie Fot.

| Fot. l24.lt, Marlena Paszkowska

Historia ZPL

Związek Polaków na Litwie, który liczy ponad 10 tys. członków, jest najbardziej liczną polską organizacją na Litwie. Historia organizacji sięga 1988 r., kiedy powstało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie. Wśród założycieli pierwszej niezależnej polskiej organizacji w Wilnie po II wojnie światowej byli: Jan Ciechanowicz, Ryszard Maciejkianiec, Zygmunt Mackiewicz, Krystyna Marczyk, Henryk Mieczkowski, Romuald Mieczkowksi, Ludwik Młyński, Wojciech Piotrowicz, Jan Sienkiewicz, Władysław Strumiło, Jerzy Surwiło oraz Zdzisław Tuliszewski. 15 kwietnia 1989 r. Stowarzyszenie zostało przekształcone w Związek Polaków na Litwie. Pierwszym prezesem został Jan Sienkiewicz.

Obecny prezes ZPL Waldemar Tomaszewski urodził się w 1965 r. w Wilnie. W polityce jest od 1992 r., kiedy rozpoczął pracę w sekretariacie frakcji sejmowej Związku Polaków na Litwie. W 1994 r. należał do Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. W 2000 r. po raz pierwszy został posłem. W 2009 r. otrzymał mandat europosła. Europarlamentarzystą jest do tej pory. Kilkakrotnie uczestniczył w wyborach prezydenckich. W 2019 r. w wyścigu prezydenckim zyskał 4 proc. głosów. W tegorocznych wyborach prezydenckich nie uczestniczył. Od 1999 r. jest prezesem AWPL-ZChR. W 2021 r. stanął na czele Związku Polaków na Litwie.

Czytaj więcej: Związek Polaków na Litwie obchodził 35-lecie