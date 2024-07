Jak się wyspać w upalną noc

Farmaceuta Mindaugas Rutalė wskazuje, jakie błędy zwykle popełniamy przed pójściem spać i dzieli się poradami, jak cieszyć się głębokim snem nawet w najgorętsze noce.

Podczas upałów śpimy gorzej

„Dobrze się wysypiamy wtedy, kiedy temperatura naszego ciała nieco się obniża, ale może to być trudniejsze w te noce, kiedy panują upały. Nasz mózg otrzymuje sygnały, że temperatura ciała jest zbyt wysoka, a to może zakłócić cykl snu” — mówi farmaceuta Mindaugas Rutalė.

Wskazuje on również inny powód, który uniemożliwia wysypianie się podczas upałów. Wzmożone pocenie się w nocy może powodować dyskomfort, w wyniku czego osoba budzi się częściej, stara się znaleźć wygodniejszą pozycję, czasami musi zmienić piżamę. To właśnie takie przebudzenia mogą prowadzić do gorszej jakości snu i gorszego odpoczynku.

Najczęstsze błędy

Farmaceuta radzi, aby przed pójściem spać odpowiednio się do tego przygotować. Jak wskazuje, najczęściej ludzie źle śpią z powodu zbyt grubych okryć i zamkniętych okien w pokoju.

„Jeśli z powodu upału staramy się zamykać okna w ciągu dnia, zaleca się, aby były otwarte w nocy lub przynajmniej wieczorem. Otwarte okna umożliwią cyrkulację świeżego powietrza w pomieszczeniu, a tym samym poprawią jakość snu. Równie ważne jest zwrócenie uwagi na pościel. Czasami ludzie śpią latem z grubszymi kocami pozostałymi po zimnych porach roku. I oczywiście należy zwrócić uwagę na to, czy pościel nie zawiera włókien syntetycznych, ponieważ to one nie pozwalają skórze oddychać i tylko dodatkowo zwiększają pocenie się” — zwraca uwagę.

Farmaceuta zauważa, że czasami ludzie nie piją wystarczającej ilości wody przed pójściem spać, więc późniejsze odwodnienie może podnieść temperaturę ciała, a tym samym zakłócić sen. Farmaceuta zwraca również uwagę na zasadę, która jest zawsze aktualna — przed pójściem spać unikajmy ciężkostrawnych potraw, ponieważ to tylko jeszcze bardziej utrudni zasypianie.

Jak się wysypiać nawet w najgorętszy dzień

1. Właściwa pościel i piżama. Farmaceuta radzi wybrać lekką pościel i piżamę z naturalnej tkaniny — bawełny lub lnu — aby skóra mogła oddychać podczas snu.

2. Przewietrz pomieszczenia. „W nocy temperatura powietrza zwykle spada, dlatego starajmy się otwierać okna przed snem, aby w pomieszczeniu krążyło świeże powietrze” — radzi farmaceuta Mindaugas Rutalė.

3. Chłodny prysznic przed pójściem spać. Ponieważ przy niższej temperaturze ciała lepiej się wysypiamy, w gorące wieczory farmaceuta radzi wziąć chłodny prysznic. Możliwe jest również schłodzenie ciała za pomocą wilgotnego, chłodnego ręcznika.

4. Melatonina na sen. „Melatonina pomaga skrócić czas zasypiania. Zaleca się przyjmowanie tego suplementu diety na 0,5–1 godzinę przed snem” — mówi farmaceuta.

5. Pijmy dużo wody. Latem bardzo ważne jest, aby unikać odwodnienia, dlatego farmaceuta przypomina o codziennym piciu wystarczającej ilości wody. Według niego odwodnienie może utrudniać zasypianie, podczas gdy wystarczające spożycie wody może naprawdę poprawić jakość snu.

