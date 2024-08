Na Litwie powstanie magazyn leków i środków ochrony osobistej

— Zapraszamy do wspólnej biesiady przy stole, tak jak na imieninach. Tym razem będą to imieniny w stylu ludowym. Nie zabraknie muzyki i poczęstunku. Wydarzenie nawiązuje przede wszystkim do Anny Krepsztul — zapowiada Jolanta Prowłocka, organizatorka imprez w Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. Biesiada przy muzyce Imprezę poprowadzi Anna Adamowicz, znana...