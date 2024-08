Pamiętajcie, kto w lecie nie zbiera, ten w zimie głodem przymiera…

W tym miesiącu kontynuujemy owocowe zbiory, a jednocześnie zajmujemy się roślinami i drzewami, które owocowanie już zakończyły.

Prace w sadzie

Kontynuujemy letnie cięcie drzew owocowych — wiśni, czereśni, jabłoni, grusz, brzoskwiń. Po zbiorze owoców — również śliw. Posmarowanie ran po cięciach specjalistycznym preparatem, maścią ogrodniczą lub farbą emulsyjną z dodatkiem środka grzybobójczego zmniejszy ryzyko infekcji.

W połowie sierpnia zakładamy na pnie drzew opaski z papieru falistego pozwalające wyłapać gąsienice owocówki — śliwkóweczki. We wrześniu opaski zdejmujemy i palimy.

Również po zbiorach prześwietlamy krzewy porzeczki i agrestu.

Możemy też przeprowadzić cięcie orzecha włoskiego — pod koniec miesiąca, jeśli zachodzi taka potrzeba. Truskawki po zbiorach odchwaszczamy, a następnie przycinamy na wysokości ok. 5 cm. Jeśli rośliny chorowały — stosujemy oprysk. Warto też rozsypać ostatnią w tym roku dawkę nawozu.

„Skakanie” truskawek

Pamiętamy o tym, by co 3–4 lata sadzić truskawki na nowym stanowisku. Najlepiej na takim, na którym wcześniej rosły aksamitki, warzywa cebulowe lub gorczyca.

W przypadku malin — niepowtarzających owocowania — usuwamy wszystkie pędy owocujące w roku bieżącym. Usuwamy też nadmiar pędów mających owocować w roku przyszłym.

Jeśli jesienią planujemy sadzenie krzewów i drzew owocowych, w przewidzianym na ten cel miejscu wysiewamy rośliny na zielony nawóz (np. facelię). Poprawią one strukturę gleby i wzbogacą ją w substancje organiczne.

Wre w warzywniaku!

Zbieramy plony — wszystko co się da do zjedzenia na teraz i przetwory zimowe!

Cieszymy się psiankowatymi (pomidory, papryka, bakłażan), dyniowatymi (ogórek, cukinia), kapustnymi (kalafior, brokuł), także fasolą szparagową oraz wczesnymi odmianami kapusty i marchwi.

Wykopujemy również ziemniaki, gdy ich liście zżółkną. Notabene plon tegorocznych ziemniaków jest mniejszy w porównaniu do roku poprzedniego. Do dnia dzisiejszego skupiono o 18 proc. mniej — 3,2 tys. ton. Biedą naszą i sąsiadów jest nie tylko kapryśna pogoda, ale i popyt w całej Europie.

Tymczasem kończymy zbiór ziół. Suszymy je, a po zasuszeniu przechowujemy w hermetycznych pojemnikach. Pozostałości po ziołach usuwamy z ziemi i palimy.

Co to — poplon?

Uprawiamy poplony na zbiór jesienny. Wysiewamy nasiona bezpośrednio do ziemi (szpinak, sałata, kapusta pekińska, rzodkiew, rzepa) lub sadzimy przygotowaną wcześniej rozsadę warzyw (kalarepa, jarmuż, fenkuł, wczesne odmiany sałaty).

Poplon, zwany też zielonym nawozem, to zasiew wykonywany nie po to, by uzyskać z niego plony, ale po to, aby użyźnił on glebę. Zasiewy na poplon są wykonywane po zbiorach. Masa zielona, która wyrasta z zasianych roślin ma wzbogacić glebę w azot.

Prace na początku miesiąca

Wyłamujemy stożki wzrostów pędów wysoko rosnących pomidorów, papryki i dyni nad ostatnim kwitnącym gronem, pozostawiając nad nim 2 liście.

W przypadku pomidorów usuwamy również pędy boczne i dolne liście. Robimy to do ok. 20 sierpnia, przy suchej pogodzie. W ten sposób wspieramy rozwój owoców.

Trawnik też chce opieki

Regularnie kosimy trawnik. Gdy nie ma suszy — niżej, gdy jest bardzo sucho — nieco wyżej i podlewamy obficie. Kończymy jego nawożenie nawozami azotowymi, możemy natomiast użyć nawozów jesiennych, pozbawionych azotu, a bogate w składniki pomagające trawnikowi przygotować się do zimy.

Zakładamy trawnik z siewu — to dobry moment na taki zabieg. Przedtem przekopujemy i wyrównujemy glebę.

Drzewa i krzewy iglaste, które zakończyły już fazę wzrostu możemy zacząć przesadzać. Po przesadzeniu zasilamy rośliny specjalistycznym nawozem.

Możemy też sięgnąć po szczepionkę mikoryzową dla iglaków. Pomoże ona roślinom zaaklimatyzować się w nowym miejscu. W sierpniu (i wrześniu) możemy też zająć się rozmnażaniem drzew iglastych poprzez sadzonki z młodych jednorocznych wierzchołków.

Sadzenie i dzielenie

Rozpoczynamy sadzenie roślin cebulowych kwitnących wiosną (np. tulipany, lilie, hiacynty). Jeśli mamy w ogrodzie krzewy lawendy, jak co roku je przycinamy.

Przycinamy również żywopłoty i silnie rozwijające się rośliny wodne.

Ponadto dzielimy byliny, pobieramy sadzonki półzdrewniałe z drzew i krzewów liściastych. Sadzimy i przesadzamy piwonie (lubią odmłodzenie i zmianę miejsca „zamieszkania” po 5–6 latach). Wysadzamy siewki roślin dwuletnich (uzyskanych z nasion wysianych w czerwcu na rozsadniku) na miejsca stałe.

Doglądamy rośliny pod kątem obecności chorób i szkodników. Astry jesienne może zaatakować mączniak prawdziwy (stosujemy preparaty siarkowe lub fungicydy), może też pojawić się osutka sosny (stosujemy środki grzybobójcze) i/lub mszyce na modrzewiach tworzące naroślą przypominające szyszki (usuwamy je zanim się otworzą).

Prace w domu, na tarasie i balkonie

Spulchniamy górną warstwę gleby w pojemnikach i skrzynkach balkonowych. Robimy to ostrożnie, by nie uszkodzić korzeni.

Oczywiście nadal podlewamy! Jeśli donice stoją pod osłonami przeciwdeszczowymi — zraszamy rośliny wodą by pozbyć się kurzu. Rośliny nielubiące zraszania przemywamy delikatnie lub oczyszczamy szczoteczką z miękkim włosiem.

Przycinamy zbyt wybujałe pędy. Jeśli chcemy, możemy przygotować sadzonki pelargonii, które przechowamy w doniczkach do wiosny następnego roku, a następnie wysadzimy je na zewnątrz.

Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca takąż nutkę śpiewa

| Fot. Henryk Sielewicz

Najbardziej znane przysłowia na sierpień

W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.

W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała.

Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca takąż nutkę śpiewa.

Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.

Gdy w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle posucha.

Kto w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera.

Jeśli w sierpniu są dni jasne, będą wnet stodoły ciasne.

Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie.

Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie.

Dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych.

Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny.

Gdy sierpień w upały zbywa, lato długie zwykle bywa.

Czego sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dopatrzy.

W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele.

Gdy gęś chodzi w sierpniu po lodzie, to w listopadzie chodzi po wodzie.

Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały.

Gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima.