Dla wielu uczniów zakończenie klas początkowych wiąże się z poczuciem straty, ponieważ opuszczają bezpieczne środowisko, w którym czuli się swobodnie. To czas, kiedy dziecko zaczyna rozumieć, że szkolna rzeczywistość staje się bardziej wymagająca, a od niego samego oczekuje się większej samodzielności i odpowiedzialności.

Jak pogodzić się z myślą, że jest się już piątoklasistą?

Pogodzenie się z myślą o byciu piątoklasistą wymaga pewnego rodzaju przystosowania się do nowej rzeczywistości. Ważne jest, aby uczeń zrozumiał, że zmiany są naturalnym elementem życia i że każda zmiana, choć może początkowo wywoływać lęk, niesie ze sobą nowe możliwości. Wsparcie ze strony rodziców i nauczycieli odgrywa tu kluczową rolę. Rodzice mogą pomóc dziecku zrozumieć, że wejście do klasy piątej to nowy rozdział, który może być równie ciekawy i satysfakcjonujący jak poprzednie lata szkolne.

Uczniowie powinni być zachęcani do otwartości na nowe doświadczenia, a także do dzielenia się swoimi obawami z rodzicami i nauczycielami.

Zaprzyjaźnienie się z nowymi kolegami z klasy również bywa wyzwaniem, zwłaszcza jeśli w nowej klasie pojawiają się uczniowie z innych szkół lub grup. Warto zachęcić dziecko do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, brania udziału w projektach grupowych oraz różnych szkolnych inicjatywach. Dzieci powinny być uczone, że przyjaźnie rozwijają się poprzez wzajemne wsparcie, zrozumienie i wspólne spędzanie czasu.

Przypadek Kasi

Ostatnio rozmawiałam ze znajomą nauczycielką, która podała taki przykład: Kasia, kończąc czwartą klasę, była podekscytowana, ale jednocześnie trochę zaniepokojona. Przez cztery lata przyzwyczaiła się do swojej wychowawczyni, pani Aliny, która była dla niej jak druga mama w szkole. Pani Alina znała każde dziecko w klasie, wiedziała, kto ma trudności z matematyką, a kto potrzebuje więcej wsparcia w czytaniu. Teraz, w piątej klasie, Kasia miała mieć różnych nauczycieli do różnych przedmiotów, co budziło u niej obawy.

Rodzice Kasi postanowili pomóc jej w adaptacji do nowej sytuacji. Razem usiedli i porozmawiali o tym, czego Kasia może się spodziewać w piątej klasie. Wytłumaczyli jej, że choć będzie miała nowych nauczycieli, to każdy z nich jest tam, aby jej pomóc i nauczyć nowych rzeczy. Zaproponowali także, aby Kasia napisała list powitalny do nowej wychowawczyni, w którym opowie o swoich zainteresowaniach i ulubionych przedmiotach. To pomogło Kasi poczuć się pewniej, a nowa wychowawczyni, pani Iwona, była zachwycona inicjatywą Kasi.

W pierwszym tygodniu szkoły Kasia zauważyła, że wielu jej kolegów i koleżanek też ma obawy, dlatego postanowiła zaprosić kilka nowych osób na spotkanie po lekcjach. Zorganizowali wspólne pieczenie ciasteczek, co pomogło im się lepiej poznać i zaprzyjaźnić.

Dzięki wsparciu rodziców, zaangażowaniu nowej wychowawczyni oraz własnej inicjatywie Kasia szybko poczuła się pewnie w nowej klasie i zyskała nowych przyjaciół. Jej historia pokazuje, jak ważna jest rola rodziców, nauczycieli i samego dziecka w procesie adaptacji do nowej sytuacji.

Jak nawiązać kontakt z nowym wychowawcą?

Nawiązanie kontaktu z nowym wychowawcą lub wychowawczynią jest kluczowym elementem adaptacji w nowej klasie, zwłaszcza w momencie przejścia z klas początkowych do bardziej zaawansowanego etapu nauki. Nowy wychowawca to osoba, która będzie odgrywać istotną rolę w życiu ucznia przez kolejny rok szkolny, dlatego warto od samego początku budować pozytywną i opartą na zaufaniu relację.

Ważne jest, aby uczeń zrozumiał, że każdy nauczyciel, choć może mieć inny styl pracy, jest tam po to, aby wspierać uczniów i pomagać im w nauce. Wychowawca, jako osoba odpowiedzialna za klasę, ma na celu nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także dbanie o rozwój emocjonalny i społeczny uczniów. Dlatego kluczowe jest, aby dziecko nie obawiało się nawiązać kontaktu z nowym wychowawcą i zrozumiało, że współpraca i otwartość będą kluczowe w tym procesie.

Uczeń powinien starać się być otwarty i komunikatywny od samego początku. Warto, aby na lekcjach aktywnie uczestniczył w zajęciach, zadawał pytania, gdy czegoś nie rozumie, i wyrażał swoje opinie w sposób konstruktywny. Udział w klasowych dyskusjach może pomóc w budowaniu pozytywnej relacji z wychowawcą, a także pokazać nauczycielowi, że uczeń jest zaangażowany i chętny do nauki. Czasem nawet drobne gesty, jak uśmiech czy grzeczne „dzień dobry”, mogą pomóc w przełamaniu pierwszych lodów.

Nauczyciel otwarty na potrzeby ucznia

Warto, aby uczeń starał się nawiązać indywidualny kontakt z wychowawcą, np. poprzez rozmowy po lekcjach. Może to być moment, w którym dziecko opowie o swoich zainteresowaniach, o tym, co lubi, a co sprawia mu trudność. Taki dialog nie tylko pomoże nauczycielowi lepiej zrozumieć potrzeby ucznia, ale także pokaże, że uczeń jest gotowy do współpracy.

Rodzice również mogą odegrać tu ważną rolę, rozmawiając z nauczycielem na początku roku szkolnego i utrzymując regularny kontakt, aby monitorować postępy dziecka i wspierać je w adaptacji. Ważne jest, aby rodzice byli otwarci na sugestie nauczyciela i wspólnie z nim pracowali nad rozwojem ucznia.

Dodatkowo rodzice mogą włączyć się w życie klasy poprzez uczestnictwo w spotkaniach klasowych, wycieczkach szkolnych czy organizowanie wspólnych wydarzeń. Taka współpraca może znacząco wpłynąć na pozytywne relacje między uczniami a wychowawcą oraz przyczynić się do stworzenia zgranej i wspierającej się grupy klasowej.

Zakończenie klas początkowych i przejście do piątej klasy to ważny moment w życiu każdego ucznia. Dzięki wsparciu rodziców i nauczycieli, a także otwartości na nowe doświadczenia, dzieci mogą płynnie przejść przez ten etap i cieszyć się nowymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą kolejny etap edukacji.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 31 (94) 24-30/08/2024