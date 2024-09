Obaj prezydenci oświadczyli, że jednym z najważniejszych zadań obu państw jest dbanie o bezpieczeństwo w regionie.

„Nasz dwustronny wysiłek na rzecz wzmacniania zewnętrznych granic UE i NATO, wspólne ćwiczenia wojskowe, wzmożona uwaga na rzecz bezpieczeństwa przesmyku suwalskiego, współpraca przemysłu zbrojeniowego, znaczącą wpłynęły na bezpieczeństwo naszych krajów i całego regionu” — oświadczył Nausėda.

Prezydent Polski zwrócił uwagę dziennikarzy na sytuację na granicy z Białorusią. „Mówiliśmy o bezpieczeństwie militarnym, o sytuacji na granicy z Białorusią, gdzie trwa atak hybrydowy przy wsparciu władz białoruskich. To także jest problem Litwy, bo razem strzeżemy granicy UE” — oświadczył Duda.

Andrzej Duda podkreślił, że ważnym elementem polsko-litewskiej współpracy jest realizacja ważnych projektów infrastrukturalnych. „Kiedy mówimy o Via Carpatii czy Via Baltice, czy Rail Baltice, to mówimy również o kwestiach związanych z bieżącym podróżowaniem zarówno drogami jak i liniami kolejowymi, o przewozie towarów, ale również o kwestiach związanych ze strategicznymi zadaniami militarnymi, o przemieszczaniu wojsk, jeżeli to będzie potrzebne” — powiedział prezydent RP. Informując media, że w trakcie spotkania w cztery oczy, przypomniał litewskiemu koledze o kwestiach dotyczących ochrony praw litewskich Polaków, które dotychczas nie zostały zrealizowane.

| Fot. KPRP, Marek Borawski

Wsparcie Ukrainy

Gitanas Nausėda oświadczył, że oba kraje nadal będą wspierały walczącą Ukrainę na arenie międzynarodowej. „Apeluję o przekazanie Ukrainie broni dalekiego zasięgu. Jesteśmy gotowi wyszkolić ukraińskich żołnierzy na bazie polsko-litewsko-ukraińskiej brygady. Negocjacje pokojowe mogą być prowadzone tylko na zasadach ukraińskich. Nikt nie może żądać od Ukrainy zrzeczenia się swoich terytoriów, czy czegokolwiek jeszcze” — zaznaczył prezydent Litwy.

Dziennikarze zapytali prezydentów: czy można zestrzeliwać rosyjskie rakiety, które mogą wlecieć w przestrzeń powietrzną NATO. Prezydent Litwy oświadczył, że teraz trwają rozmowy z państwami sojuszniczymi.

„Państwa natowskie rozpoczęły dyskusję na ten temat. Dzisiaj nie możemy powiedzieć, że ta dyskusja jest zakończona i mamy jakieś jej konkretne rezultaty, ale nasze kraje wspólnie z innymi państwami inicjują takie dyskusje i chcą, by ta decyzja była podjęta przede wszystkim na szczeblu NATO” — odpowiedział Nausėda. Dodając, że Polska dla Litwy jest przykładem, jeśli chodzi o wydatki na obronę: „Litwa już osiągnęła poziom 3 proc. (PKB) i nie zatrzymamy się na nim, ponieważ jesteśmy zainspirowani przykładem Polski”.

Po spotkaniu i konferencji prasowej Nausėda złożył wieńce na Placu Piłsudskiego: przed Grobem Nieznanego Żołnierza, przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej oraz przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Później udał się na spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

Dzisiaj prezydenci obu krajów wezmą udział w Polsko-Litewskim Forum Biznesowym Sektora Obronnego. Później udadzą się do Lublina, gdzie spotkają się z żołnierzami Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Po spotkaniu w Muzeum Narodowym w Lublinie ma zostać podpisana deklaracja o stosunkach dwustronnych.

