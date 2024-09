Honorata Adamowicz: 10 września to Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Dzień ten został ustanowiony w 2003 r., by pomóc w zrozumieniu, że samobójstwo to poważny problem zdrowia publicznego. Jak obchodzony jest ten dzień na Litwie? Vita Šulskytė-Janikūnė: Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom obchodzony jest na Litwie 10 września każdego roku, z różnymi wydarzeniami i inicjatywami...