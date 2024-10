Wystrzeliły ceny złota — Lietuvos bankas robi zapasy

Rosja wystraszyła, ale na krótko…

Kiedy kilka lat temu Rosja najechała Ukrainę, niektórzy mieszkańcy Litwy przestraszyli się i pospiesznie inwestowali swoje pieniądze w złoto. I choć jego cena była wówczas wysoka, dla tych, którzy kupili złoto, było to dobrą inwestycją. Cena złota jest obecnie najwyższa w historii i prawdopodobnie będzie nadal rosnąć. To prawda, że ​​​​po początkowym szoku, zainteresowanie tym metalem ponownie osłabło.

— Kiedy już jest deficyt, to zmiata się absolutnie wszystko, żeby tylko kupić. Złożyliśmy zamówienie na 3,5 miliona euro, dostawa powinna była dotrzeć w ubiegły piątek, ale praktycznie wszystko zostało już wyprzedane „na pniu” — powiedział dla „Kuriera Wileńskiego” Žilvinas Leškevičius, dyrektor firmy Florinus, cztery dni po rozpoczęciu wojny na pełną skalę.

Florinus handluje złotem inwestycyjnym, sztabkami złota i srebra, monetami inwestycyjnymi, kolekcjonerskimi oraz artykułami do ​​konserwacji.

Złoty smok szczerzy zęby!

1-gramowa „sztabka” kosztuje 106,87 euro. Z kolei 2,5-gramowa inwestycja jest do kupienia za 248,01 euro. Można i zaszaleć — kupić 100-gramową sztabkę z okazyjną zniżką 441 euro.

Dla snobów jest lepsza propozycja — kawałek złota 12,44 kilogramowego. Do wzięcia za — bagatela, 985 376, 17 euro.

Kolekcjonerska 100-gramowa moneta ze złota — Rok Smoka. Tylko ostrożnie! Cena „szczerzy zęby” — 3 286,94 euro.

Ale nikt nie może dorównać państwowym zapasom. Jak podaje na swojej oficjalnej stronie Lietuvos bankas, w skarbcu państwowym strzeże się 404,8 ton złotych cegiełek!

Z wody… złoto!

Spółka Trakų akmuo we wsi Świtezianka, w powiecie trockim, wydobywa złoto z… wody!

Już są pierwsze miligramy złota, zbadano je w zachodnich laboratoriach i przewieziono z powrotem do sejfu biura dyrektora Trakų akmuo, Bronislovasa Zubasa. Biznesmen przypomniał sobie pomysł geologa Ginutisa Juozapavičiusa, że złoto można wydobywać z… litewskiego piasku!

Polskie zasoby złota większe niż zasoby Wielkiej Brytanii

Narodowy Bank Polski poinformował, że zgromadził już ponad 420 ton złota w swoich rezerwach. Polska weszła tym samym do „ekskluzywnego klubu największych posiadaczy rezerw złota na świecie”.

Posiadanie złota w rezerwach pełni rolę stabilizującą ekonomicznie wiarygodność. Żaden z partnerów handlowych i inwestorów nie może wątpić, co do wiarygodności i wypłacalności Polski, nawet kiedy wokół toczy się jakaś dramatyczna sytuacja. Polskie zasoby złota przewyższyły też tym samym zasoby Wielkiej Brytanii.

17. miejsce na świecie

Polska dysponuje 17. największymi rezerwami złota na świecie. Europejski Bank Centralny posiada 506,5 ton złota, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma 2 814 ton.

Po roku 2008 banki centralne Zachodu nagle przestały wyprzedawać rezerwy złota, których pozbywały się przez poprzednie 20 lat. Królewski metal na znaczącą skalę zaczęły za to skupować kraje rozwijające się — przede wszystkim Chiny, Rosja, Indie, Turcja i Kazachstan. W roku 2018 do tego grona dołączyły Polska i Węgry dokonujące pierwszych od 20 lat zakupów złota w Unii Europejskiej.

Rezerwy — w złocie

Wiele krajów Zachodu gros swoich rezerw walutowych nadal przechowuje w złocie.

W przypadku Stanów Zjednoczonych jest to prawie 70 proc., Niemiec blisko 69 proc., Włoch i Francji po ok. 55–57 proc., Austrii blisko 60 proc., a Holandii 58 proc.

Całość rezerw kruszcowych w ostatnich latach wyprzedała za to Kanada. Wielka Brytania dokonała istotnej redukcji swych zasobów pod koniec XX w. pod rządami niesławnego Gordona Browne’a, wyprzedając swe rezerwy po historycznie niskich cenach.

Ozdoby ze złota wykonywane są najczęściej z jego stopów z miedzią lub srebrem, aby zwiększyć jego twardość

| Fot. Freepik.com

Znaczenie dla ludzkości

Poznajmy lepiej ten niezwykły metal, cofając się w czasie do początków jego związków z człowiekiem. W końcu biżuteria złota jest cały czas najchętniej wybieraną.

Według naukowców złoto wypłukiwano z piasku już sześć tysięcy lat przed naszą erą. Pierwsze złote ozdoby wykonywali i nosili starożytni Egipcjanie i Babilończycy. Ich twórcy wykazywali się kunsztem zaskakującym nawet współczesnych artystów — złotników.

Złoto cenione jest między innymi za swoją unikalność. To rzadko spotykany metal. Wprawdzie można znaleźć go na całym świecie, ale w ilościach śladowych. Mało kto wie, że mikroskopijne ilości złota zawierają między innymi niektóre orzechy, warzywa, a w metrze sześciennym wody morskiej znajduje się 0,01 mg złota.

Najczęściej spotykane grudki

Najczęściej spotykaną naturalną postacią złota są grudki, łuski lub blaszki. Zdarzają się też wyjątkowe znaleziska w postaci bryłek złota zwanych samorodkami. Najwięcej kopalni złota w starożytności znajdowało się w Indiach i Nubii, a Rzymianie wydobywali je w Portugalii i Hiszpanii. Czasy średniowiecza przyniosły odkrycie, że Europa Wschodnia i Środkowa również mogą być bogate w złoża złota. Wielką sławą cieszyły się wówczas kopalnie czeskie, mniejsze znajdowały się na słowackim Krywaniu w Tatrach. Nawet w Polsce wydobywano pewne ilości złotego kruszcu w Złotogórze i Legnicy. W Złotym Stoku natomiast, złoto otrzymywano przy okazji eksploatacji rud arsenu. W każdej tonie takiej rudy znaleźć można było 2 gramy złota, a w tzw. wypałkach poarsenowych — nawet 50 gram w 1 tonie. Po zmieszaniu ich z wodą poddawano je chlorowaniu, w efekcie uzyskując 75 proc. wydajność złota.

Długa droga do klienta

Zanim złoto trafi do rąk klienta przechodzi ono długą drogę od momentu wydobycia, a i samo wydobycie nie należy do najprostszych procesów. W większości przypadków złoto pozyskuje się metodami górniczymi, wysadzając skały materiałem wybuchowym.

Ich kawałki rozdrabniane i mielone są w specjalnych łamaczach i młynach. Po zmieleniu rudy złota przepuszczane są przez klasyfikatory, po czym dodaje się do nich cyjanek potasu. Z uzyskanego roztworu wytrąca się złoto za pomocą cynku, aluminium albo reakcji elektrolizy. Jeszcze na terenie kopalni złoto jest przetapiane w sztaby. Następnie przekazuje się je do zakładów rafineryjnych, gdzie jest oczyszczane i znów odlewane w znormalizowane sztaby. To te same sztabki, na których znajduje się wybita próba.

Trzy czwarte w sejfach

Czy większość złota wykorzystywana jest do produkcji biżuterii i ozdób? Jak się okazuje, nie. Nawet 3/4 światowej produkcji złota staje się składowanym w sejfach zabezpieczeniem banknotów emisyjnych wszystkich państw świata. Jedynie czwarta część złota zużywana jest w złotnictwie, przemyśle, a także dentystyce.

Dlaczego złoto nosi dumne miano metalu szlachetnego? Ponieważ nie podlega ono rdzewieniu, jest odporne na powstawanie nalotów, nie może być uszkodzone pod wpływem czynników atmosferycznych. Również jego charakterystyczna barwa pozostaje niezmienna i lśniąca niezależnie od temperatury. Aby stopić złoto potrzeba aż 1 063 stopni Celsjusza, a rozpuszcza go jedynie woda królewska, czyli mieszanina kwasu solnego i azotowego. Złoto charakteryzuje się dużą ciągliwością, co oznacza, że z 1 kg uzyskać można złoty drut o długości 2 km!

Ozdoby ze złota wykonywane są najczęściej z jego stopów z miedzią lub srebrem, aby zwiększyć jego twardość. Najczęściej spotykaną próbą w jubilerstwie jest 0,585, znane także jako 14–karatowe złoto.

Trakų akmuo odkryli prawie całą tablicę Mendelejewa!

Odkryto także wolfram i inne metale — prawie całą tablicę Mendelejewa. Podobne wyniki uzyskało niemieckie laboratorium. W niemieckim piasku jest tylko 0,1 grama złota, ale Niemcy je wydobywają i nawet mają fabrykę.

Teraz spółka Trakų akmuo planuje kupić już większe przemysłowe urządzenie do zagęszczania metali z piasku i „zatrudnić” je na wiosnę w swoim kamieniołomie w rejonie rakiskim. Nie warto tego robić zimą, bo woda też jest potrzebna.

Specjalne urządzenie przesiewałoby w ciągu godziny około stu ton piasku i wydzielanych z niego ciemnych koncentratów mineralnych. Ostatni etap pracy — rafinacja złota z tego koncentratu — wymaga specjalnych i kosztownych technologii.

Złoże w rejonie rakiskim może zawierać zaledwie kilka ton złota. Niestety — nawet na całej Litwie jest go za mało, żeby opłacało się tu budować taką fabrykę.