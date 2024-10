Delegacja parlamentu Ukrainy na Litwie. „Nie mamy prawa przegrać”

Zagrożenie ze strony Korei Północnej

W kontekście decyzji Korei Północnej o wysłaniu wojsk do Rosji, przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen zaapelowała o szybkie podjęcie działań przez Zachód. „Pomysł wysunięty przez Emmanuela Macrona na początku roku zasługuje nie tylko na dyskusję, ale także na konkretne działania” — powiedziała. Wzywała do powrotu do rozmów na temat możliwości wysłania wojsk sojuszniczych na Ukrainę, co jej zdaniem stało się pilniejsze po zaangażowaniu Korei Północnej.

Dodała, że oś zła, na którą składają się Rosja, Iran i Korea Północna, aktywnie koordynuje działania przeciwko Ukrainie, co wymaga bardziej stanowczych decyzji ze strony Zachodu.

Minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wsparł ten apel, zwracając uwagę na decyzję Korei Północnej, która już wysłała 1 500 żołnierzy sił specjalnych do Rosji.

Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk zaznaczył, że obecnie trzy kraje posiadające broń nuklearną — Rosja, Korea Północna i Iran — wspólnie walczą przeciwko Ukrainie. „Myślę, że nie mamy prawa przegrać” — powiedział Stefanczuk.

Wspólna deklaracja

Podpisana deklaracja przewiduje dalszą współpracę w dziedzinie obronności, w tym realizację wspólnych projektów militarnych, takich jak „ZBROYARI” oraz inwestycje w ukraiński przemysł zbrojeniowy.

Deklaracja odnosi się także do wymiany doświadczeń wojskowych, projektów w zakresie rozminowywania oraz przygotowania społeczeństwa do obrony cywilnej. Strony uzgodniły również kontynuację współpracy w ramach takich formatów, jak Połączone Siły Ekspedycyjne (JEF, w ramach której działa m.in. Litwa, nie ma w niej Polski) oraz Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada (LitPolUkrBrig).

Delegacje zatwierdziły także decyzję o przeznaczeniu 0,25 proc. PKB Litwy na wsparcie dla Ukrainy w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Litwa zobowiązała się do dalszego zwiększania swojego wkładu na rzecz Ukrainy, co ma także obejmować wspieranie regionalnej i wielostronnej współpracy wojskowej.

Strony wezwały również inne kraje i rządy do wsparcia „Planu Zwycięstwa” prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który został przedstawiony 16 października. Plan ten zawiera m.in. zaproszenie Ukrainy do NATO oraz zniesienie ograniczeń dotyczących ataków na rosyjskie cele wojskowe i obejmuje okres powojenny.

Wybory i dalsze kroki w polityce międzynarodowej

Podczas spotkania Rusłan Stefanczuk pogratulował litewskim partnerom zakończonej pierwszej tury wyborów parlamentarnych i wyraził nadzieję, że nowy skład Sejmu będzie kontynuował politykę wsparcia Ukrainy. „Nie mam wątpliwości, że Wilno będzie nadal wspierać Ukrainę po wyborach” — powiedział Stefanczuk.

Delegacje podkreśliły konieczność dalszego wzmacniania sankcji wobec Rosji oraz zapobiegania ich obchodzeniu przez kraje satelickie. W deklaracji zauważono także potrzebę kontynuowania wsparcia humanitarnego i finansowego dla Ukrainy, a także inwestycji w reformy demokratyczne i stabilność gospodarczą.

W deklaracji podkreślono także potrzebę wykluczenia Rosji z międzynarodowych organizacji oraz wspierania Ukrainy w dochodzeniu sprawiedliwości za zbrodnie wojenne popełnione przez rosyjskie siły. Szczególną uwagę poświęcono problemowi deportowanych ukraińskich dzieci oraz jeńców wojennych.