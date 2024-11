Umowa przewiduje 10-proc. podwyżkę płac dla pracowników placówek medycznych w przyszłym roku oraz kilka ważnych postanowień, które w przyszłości mogłyby pozytywnie wpłynąć na warunki pracy personelu medycznego. Tymczasem, według Rūty Kiršienė, przewodniczącej Litewskiego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, szefowej grupy negocjacyjnej, podpisane porozumienie ma zarówno zalety, jak i wady.

Plusy i minusy umowy zbiorowej

— Jesteśmy zadowoleni z porozumienia, chociaż pewne minusy też są. Bardzo ważne jest to, że od 2025 r. wzrosną wypłaty. To wielki sukces. Ale największym minusem jest to, że płace wzrosną tylko w 2025 r. Mieliśmy nadzieję, że podwyżki wynagrodzeń będą miały miejsce regularnie co roku, ale niestety co roku będzie to musiało być renegocjowane. A więc w marcu 2025 r. znów będziemy musieli rozmawiać o wzroście wynagrodzenia na 2026 r. To jeden z największych minusów tej umowy — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Rūta Kiršienė.

Według Ministerstwa Ochrony Zdrowia, podpisany w poniedziałek dokument zapewni stały wzrost wynagrodzeń — średnio o około 9 proc. — oraz zwrot kosztów transportu, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe i podróżuje do lub z pracy środkami transportu publicznego. Na podwyżki dla pracowników systemu zdrowotnego przewidziano około 200 mln euro. Konkretny poziom wynagrodzenia personelu w placówce medycznej jest ustalany przez kierownika danej placówki i może różnić się w zależności od regionu.

Wzrost wynagrodzeń medyków i pielęgniarek

— Wielkim plusem jest to, że wzrosną wypłaty medyków i pielęgniarek w sektorze publicznym oraz, że będą oni mogli skorzystać z dodatkowych trzech dni urlopu zdrowotnego. Porozumienie związków zawodowych obejmuje również zobowiązania pracodawców do zwiększenia finansowania rozwoju zawodowego i stworzenia środowiska pracy zapewniającego dobre samopoczucie psychiczne — zaznacza szefowa grupy negocjacyjnej.

Wyjątek w umowie

W przypadku pielęgniarek obowiązuje wyjątek w umowie — oprócz już określonych podwyżek wynagrodzeń, wprowadzono zmianę w formule wynagrodzeń specjalnie dla pielęgniarek, która pozwoli na dodatkowy 10-proc. wzrost dolnej granicy wynagrodzenia.

— Bardzo ważne jest, że w końcu pojawi się oddzielna kategoria dla asystentów pielęgniarek, co jest bardzo ważne, ponieważ są to osoby, które wykonują dość dużo pracy i były zaliczane do personelu pomocniczego. Wreszcie oni również mają oddzielną kategorię. Niestety asystenci pielęgniarek byli niedoceniani, miejmy nadzieję, że teraz to się zmieni zapewniając dobre samopoczucie psychiczne — zaznacza przewodnicząca Litewskiego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.

Obecna umowa została podpisana trzy lata temu, a nowa wejdzie w życie pierwszego stycznia 2025 r. Na podwyżki dla pracowników systemu zdrowotnego przewidziano około 200 mln euro.

Czytaj więcej: Pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać zwolnienia lekarskie